ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）



「夜中に寝ていたら、深夜1時頃にカラスの鳴き声で目が覚めてしまいました。私は一度起きると寝つくまでに時間がかかるため3時ごろになってようやく眠ることができたのですが、4時ごろ再びカラスが鳴きだし、完全に目が覚めてしまいました。辛かったです」



スタジオのメンバーは「カラスの声は大きいし、一度気になると眠れなくなりそう」と同情。ボーカルのクマガイタツロウは「相談者さんは寝つきも悪そうなので、試しに寝るときにハードロックを聞いてみてほしい。リズムが一定なので意外と寝られますよ」と提案していた。

「ご飯を食べている途中でくしゃみがしたくなり、なんとか止めようと頑張りました。ですが我慢の限界を迎え、くしゃみと一緒に食べたものが鼻から吹き出しました。食べている途中でくしゃみを止める方法はないのでしょうか？」



ギターのイクローは「鼻の頭を指でグッとつまむと止まることもあります」とアドバイス。また「普段あまりくしゃみが出ない」というクマガイに対し、イクローとベースのムサは「そのたまにがひどい。虹がかかるようなしぶきを上げることがあるから気を付けてほしい」とクレームを入れていた。

「いつも行くドラッグストアのアプリのポイントが2500ポイント貯まっていました。そこで、値段の張る3000円のシャンプーをポイントで買おうと決め、残り500ポイントをせっせと貯めるべく翌日にも同じお店に行ったのですが、アプリを見ると35ポイントの表示。なんと期限があり、ポイントがほぼ消滅していたのです。『期限あり』の注意書きをうっかり見落としていました」



スタジオ内は「これはあるあるやね〜。気を付けないとね」と同情。クマガイが「クレジットカードのポイントが大量に貯まっていて、それでロボット掃除機を買ったことがある」と話すと、イクローも「カードのポイントを使って年末にカニを買うことにしている。一年の贅沢としてカニを満喫しながら、ポイントの使い忘れも防げる」とおすすめした。

「少し前ですが、元旦那の親戚が亡くなり、私もお世話になった方だったので、お通夜に参列しました。一緒にいた息子が数珠を持っていなかったため、私は2つ持っていた数珠の一つを息子に渡しました。お通夜が終わると息子が駆け寄ってきて『お母さん、これ数珠じゃない！』と。なんと、数珠だと思って渡したのは“パールのネックレス”でした。久しぶりに再会する人も多い中、大恥をかいてしまいました」



メンバーは「間違えてしまったけれど、形はどうあれ思いが大事ですからね」と寄り添った。

※ラジオ関西『Clip水曜日』2月18日放送回より