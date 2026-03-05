今日3月5日は、北海道から北陸では昼頃まで所々で雪や雨が降りますが、東北の太平洋側や関東から九州は広く晴れるでしょう。最高気温は平年並みか高い見込みです。昨日ほどではないものの、北風がやや強く、気温の数字よりはヒンヤリと感じられそうです。

北海道〜北陸は昼頃まで雪や雨 東北の太平洋側や関東〜九州は広く晴れ

今日3月5日は、発達した低気圧が本州の東で動きが遅くなっています。北海道や東北、北陸では昼頃まで雪や雨が降り、北海道ではふぶく所もあるでしょう。北海道では太平洋側を中心に一気に積雪が増えていますので、屋根からの落雪や雪崩にご注意ください。





東北の太平洋側、関東、東海、近畿、四国、九州にかけては広く晴れる見込みです。日差しがたっぷりと届きますが、北風がやや強く吹くでしょう。沖縄は雲が広がりやすく、先島諸島では雨や雷雨になりそうです。激しい雨の降ることもあるでしょう。

最高気温は平年並みか高めも北風がやや強い

最高気温は、全国的に平年並みか高いでしょう。昨日4日ほどではないですが、太平洋側を中心に北風がやや強く吹き、気温の数字ほどの暖かさはない見込みです。風を通しにくい上着を選ぶと良さそうです。



晴れる所では、広くスギ花粉が大量飛散となりそうです。万全の対策をなさってください。外出時はマスクやメガネの着用、帰宅後はうがいや洗顔を心がけてください