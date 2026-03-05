皇統の存続が不安視されるなか、幾度となく浮上するのが「愛子天皇待望論」。男系男子による継承を求める岩盤保守層の支持を受けてきたとされる高市早苗・首相のもとでは、実現の可能性は低いと見られてきたが、今回の総選挙で高市自民党は従来の岩盤保守層にとどまらず、より幅広い層の支持を集めた。その新たな支持層には、安定的な皇位継承のためには男系男子継承にこだわらず、世論調査で賛意を集める「愛子天皇」の実現を期待する人々も含まれる。こうした支持層の変化を踏まえ、これから皇室典範改正に取り組む高市首相が女性天皇容認論を正面から議論する可能性が出てきたというのだ。この先には高市首相が「愛子天皇」誕生に動くかどうか、決断を迫られる局面が訪れるかもしれない。具体的にどんな案があるのだろうか。【前後編の後編】

【写真】リボン付きのカチューシャ、パールのブローチを着用する愛子さま

変則的な「女性宮家」誕生の持つ意味

国会では衆参議長の下に各党派代表者を集め、安定的な皇位継承について議論してきた。焦点は女性皇族が結婚後も皇族に残る「女性宮家」の創設と旧皇族の男系男子を宮家（女性皇族）との養子縁組などで皇族に復帰させるという2つの案だ。

このうち女性宮家は変則的な形で既に実現した。

昨年9月、首相や衆参の議長らをメンバーとする皇室経済会議は故・𥶡仁親王の長女・彬子女王が三笠宮家を継承することを決定した。未婚の女性皇族が宮家当主となるのは江戸時代以来約162年ぶりだ。これに伴って彬子女王の母の信子妃（麻生太郎・自民党副総裁の実妹）が三笠宮家を離れ、「三笠宮𥶡仁親王妃家」を創設した。民間出身者が当主として新たに宮家を設立するのは歴史上初めてのことだ。

それが可能だったのは、皇室典範に宮家についての規定がないからだ。現行制度でも愛子内親王や佳子内親王など未婚の女性皇族が宮家を創設することは可能である。ただし、皇室典範には「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」（第十二条）という規定があり、結婚後も皇族に残るには改正が必要になる。

しかも自民党は、女性皇族が結婚後も皇室にとどまれるよう改正したとしても、子孫は皇族としないと主張している。たとえ女性宮家を増やしても皇位継承権を持つ皇族は増えず、皇統の安定にはつながらないのだ。

では、昨年の三笠宮家の女性宮家創設は何のためだったのか。

「女性宮家」の誕生は、女性天皇に道を開くものではなく、むしろ旧皇族男子との養子縁組の布石だったとの見方がある。

「戦後7つあった宮家のうち秩父宮家、高松宮家、桂宮家が断絶し、残った4つの宮家も男子がいるのは秋篠宮家だけ。皇室典範改正で、旧皇族の男子を養子縁組で皇族に復帰してもらう案が通ったとしても、養子として受け入れられる宮家が少ない。皇室経済会議で変則的な女性宮家の創設が認められたのは、旧皇族男子の受け皿を増やしたいというのが底意でしょう」（自民党の保守系議員）

政府や自民党は、旧皇族男子が皇族復帰する方向で皇位継承権者を増やし、あくまで「愛子天皇」を認めない姿勢に見える。

保守派の憲法学者、百地章・国士舘大学特任教授が理由をこう語る。

「愛子さまが皇族として素晴らしい活躍をされていることと皇位継承は別だと理解すべきです。

国会の全会一致で成立した退位特例法で次の天皇は皇嗣の秋篠宮さま、その次は悠仁さまであると決まっている。天皇陛下が法治国家として、法制度上次は秋篠宮さまだとおっしゃっているわけです。『愛子天皇』を望むという考え方は、それに反するのです。

皇位継承の原則に基づき傍系でも男系男子を優先したからこそ、現在の皇室が存在している。法制度と伝統によって天皇制は守られてきた」

旧皇族の復帰は何をもたらすのか

とはいえ、自民党が推進する旧皇族の皇籍復帰案も国民の理解が得られるかは疑問だ。

終戦後の47年に昭和天皇の弟宮の秩父宮、高松宮、三笠宮の3宮家を除いた11宮家は皇籍を返上し、一般国民となった。この11宮家の子孫が旧皇族と呼ばれる。

元日本テレビアナウンサーで皇室ジャーナリストの久能靖氏が指摘する。

「旧皇族が臣籍降下されてすでに80年が経つ。選挙で投票もしてきたし、なかには選挙に立候補した方もいた。1947年以降に生まれた方は皇族の経験が全くない。一般の国民として生活してきた方々を皇族にしてやっていけるのか。国民も皇族として認められるのかという大きな疑問がある」

それだけではない。

旧11宮家は男系で辿ると現在の皇室とは血縁関係が非常に遠い。約600年前の室町時代に伏見宮家から分かれている。

宗教学者の島田裕巳氏はこう指摘する。

「民法で血族とされるのは6親等まで。直系ならひ孫のひ孫、傍系であれば従兄弟の孫までです。しかし、旧宮家は男系で辿ると現在の皇室の6親等どころか、非常に遠い血縁関係しかない」

皇室典範が「男系男子」の継承を定めているとはいえ、現在の皇室と20数代さかのぼらなければつながらない旧皇族が皇位を継承することに違和感を覚える国民は多いのではないか。

ところが、女系で辿ると旧宮家は皇室と血縁関係が近いという。

「旧朝香宮家の第3代当主の朝香誠彦氏、竹田宮家の第3代当主である竹田恒正氏はともに明治天皇の女系のひ孫で上皇の又従兄弟にあたる。6親等以内です。そうした旧宮家の人たちが、今日も皇室と近しい交わりを持つことができるのは、女系で近い血族関係が成立しているからでしょう」（島田氏）

島田氏は、旧皇族を皇籍復帰させた場合、むしろ「女系」での血縁の近さがクローズアップされ、女性天皇容認へのハードルを下げることになると見る。

「旧皇族が皇籍復帰することになり、女系での皇室とのつながりが強調されれば、女性天皇や女系天皇を否定する根拠が失われていくでしょう。それは女性天皇や女系天皇への道を開くことにもつながる。愛子天皇への期待が高まり、女性天皇や女系天皇を容認する声が多数を占める現状では、極めて興味深いことです」

高市首相もかつて「私は女性天皇に反対しているわけではありません。女系天皇に反対しています」（『文藝春秋』、2022年1月号）と語っている。

旧宮家の皇籍復帰をきっかけに女性天皇反対論が弱まっていけば、高市首相が「愛子天皇」誕生へと大きく舵を切るかの決断を迫られることになりそうだ。

※週刊ポスト2026年3月13日号