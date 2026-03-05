『おコメの女』最終回 “正子”松嶋菜々子、父“田次”寺尾聰と対峙 “埋蔵金”めぐる戦いは最終局面へ
松嶋菜々子が主演するドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の最終回が5日の今夜放送される。
【写真】正子（松嶋菜々子）を迎える父・田次（寺尾聰）
本作は、松嶋演じる東京国税局の敏腕調査官が悪徳脱税者を成敗していく勧善懲悪の社会派痛快エンタメドラマ。共演には佐野勇斗、長濱ねる、千葉雄大、高橋克実、戸次重幸、大地真央、寺尾聰が名を連ねている。
■最終回あらすじ
鷹羽家への執拗な調査など、政治案件への介入が政界の大物たちの逆鱗に触れ、解体が決定した東京国税局資料調査課内の複雑国税事案処理室（通称ザッコク）。最後の大仕事に臨む米田正子（松嶋）らザッコクメンバーは、元経済産業大臣・鷹羽宗一郎（千葉雄大）の元秘書から一転、“鷹羽直哉”として政治家の道を歩み始めた灰島直哉（勝村政信）と、さとやま信用組合の理事長・佐古田蔵之介（井上順）に狙いを定める。2人が手を組んでいることを知った正子らは、彼らの隠し財産（＝埋蔵金）の在りかを暴く決意を固める。
そんな中、灰島と佐古田は地元の新潟で行われる祭りの騒ぎに便乗して、鷹羽錦之助（小野武彦）の時代から代々ため込んできた埋蔵金を安全な場所に移そうと画策。一方、信用組合の解約口座を悪用した財産隠しのスキームに気づいた正子らも、埋蔵金を見つけ出す作戦を決行する。
新潟に到着し、実家に向かった正子は、灰島や佐古田と行動をともにしている父・田次（寺尾聰）と向き合う。それぞれの想いが渦巻く中、ザッコク最後の戦いが幕を開ける！
ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』は、テレビ朝日系にて毎週木曜21時放送。
