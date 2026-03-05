ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が、５日に開幕する。ネットフリックスが独占配信するため地上波テレビでの生中継がない今大会で、ニッポン放送は６日からの日本代表戦を全試合中継する。１０日の第１次ラウンド第４戦（対チェコ、東京ドーム）と、１８日の決勝を実況する同局の煙山光紀アナウンサー（６３）がスポーツ報知の単独インタビューに応じ、“聴く野球”の魅力や実況への意気込みを語った。（奥津 友希乃）

前回大会の２３年は、準々決勝のイタリア戦が年間世帯視聴率１位の４８％（関東地区）を記録するなど、列島がテレビ中継に熱視線を送った。今大会ではネトフリが映像中継を独占する“一強状態”に業界が揺れる中、注目を浴びているのがラジオだ。第１回大会から生中継を行うニッポン放送は、煙山アナらベテランが全ての日本戦を実況する。

煙山アナは、同局で６０周年を迎えるプロ野球中継番組「ショウアップナイター」などで約３０年の野球実況キャリアを持つ。ＷＢＣは１７年大会でも実況を経験しているが、「今大会はより特別で、初めてラジオ中継を聴く方もいると思う。『ラジオで聴く野球っていいじゃない！』と思ってもらいたい」と力を込める。

“見る野球”だけでなく、“聴く野球”にも注目が集まる今大会。実況では「〈１〉得点とイニングを頻繁に伝えること〈２〉投球に後れを取らないこと」が鉄則という。

「得点とイニングは３分に１回は言うようにしています。映像と違いテロップなどがないため、１〜２分に１回は言わないと、聴く方たちが『今、何対何なんだよ』と小さなイライラが募ってしまう。それと、ピッチャーの投球に合わせて『投げました』の実況が遅れると、打球音もしくはミットに収まる音とぶつかる。音は大事な情報なので『投げました→カーン！』と球場の臨場感を最大限伝えることを大事にしたい」

職人技とも言える実況を下支えするのは、細かな取材やデータに基づく自作の準備資料。国際大会とあり、他国の選手の情報もびっしりとノートに書き留めている。注目はやはり、侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）だ。「大谷選手は２度インタビューしたことがありますが、実況の経験はほとんどない。一挙手一投足を伝えたいですし、常識を覆してきた選手ですから、実況においても準備や筋書きが崩されていくドキドキわくわく感がある」と腕が鳴る。

１次ラウンド最終戦のチェコ戦では、解説の小笠原道大氏（５２）とタッグを組む。「小笠原さんは、０６、０９年大会の優勝経験者。連覇がかかるプレッシャーや心理的なこともお聞きしたい」。

自身が実況する決勝で米国を下し、連覇を達成する侍ナインの姿を夢見る。「歴代最強メンバーと評されるアメリカを倒したら、正真正銘の世界一だと思います。ぜひ決勝まで駒を進め、大会史上最高峰の戦いで連覇の瞬間を実況できたら最高です」と期待に胸を膨らませている。

◆煙山 光紀（けむやま・みつのり）１９６２年７月２日、大阪府出身。６３歳。立教大卒。ラジオたんぱ（現・ラジオＮＩＫＫＥＩ）、テレビ北海道を経て、９４年ニッポン放送入社。サッカーや野球などの実況経験が豊富で、現在は「ショウアップナイター」を担当。趣味・特技は「読書、カラオケで知らない曲を即興ででたらめに熱唱できる」。愛称はケムケム。Ｋｉｓ‐Ｍｙ‐Ｆｔ２のファン。