第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が５日に開幕する。２連覇を狙う侍ジャパンは、ドジャース・大谷翔平投手（３１）を中心に、過去最多となるメジャーリーガーが８人。大谷は打者専念となる方針だが、どのようなドラマを作るか目が離せない。打倒・日本へ、他チームのメンバーも強力だ。米国、ドミニカ共和国、ベネズエラなどは、メジャーリーガーのスター選手をズラリと並べる。真の世界一を決める大会は１７日（日本時間１８日）に米マイアミで決勝戦が行われる。

大谷が再び世界一を目指す。昨年１１月に侍ジャパン入りを自ら発表。「前回以上に今回のＷＢＣも素晴らしくなるんじゃないかなと思っている。選ばれること自体、光栄なことだと思うので楽しみにしたい」。ドジャースでのレギュラーシーズンを見据えて打者専念になる予定だが、出場に迷いはなかった。

投打の二刀流で大会ＭＶＰに輝いた前回大会は、球史に刻まれるドラマを作った。決勝・米国戦、１点リードの９回。ユニホームのズボンの左脚にべっとりと土をつけてマウンドに上がった。２死走者なし。打席には当時ＭＬＢのＮＯ１打者で同僚だったトラウト。外角に大きく曲がるスライダー（スイーパー）で空振り三振を奪うと、グラブと帽子を次々に放り投げ、感情を爆発させた。侍ジャパンが３大会ぶりにＷＢＣで頂点に立った瞬間だった。

３年前とは立場も思いも違う。エンゼルスで５年連続ポストシーズンに進出できず、なにより勝ちに飢えていた２３年。２８歳で、勢いに身を任せてマウンド、打席に立った。今ではドジャースに移籍し２年連続ワールドシリーズ制覇。３年連続ＭＶＰ。誰もが認める世界最高の選手になった。「メジャーリーガーはじめ、各国素晴らしい選手、チームが多いと思うので、その中で日本を代表して、いろんな選手とやれるというのはまた違う経験になる」。もちろん勝つことが第一。そんな中で世界最高峰の舞台を楽しもうともしている。野球人・大谷として、新たなステージへ進んでいる。

今季がメジャー９年目。結婚し、長女も生まれてパパになった。３１歳。「トレーニングの反応的にも体的には今がピークあたりなのかなと思っている」。結果を残す自信はある。世界の頂点に再び立つ準備は整っている。（安藤 宏太）

◆主なルール

▽ピッチクロック 無走者の場合は１５秒以内、走者がいる場面は１８秒以内に投球動作に入らなければならず、違反すれば１ボールが加えられる。打者も残り８秒までに準備を整えなければならず、違反ならストライクがコールされる。今大会から採用。

▽投球数制限、登板間隔 前回大会と同じ。１次ラウンド（Ｒ）は６５球、準々決勝は８０球、準決勝以降は９５球を超えると次打者に投球できない。５０球以上投げたら中４日、３０球以上か連投した場合は中１日を空ける必要がある。

▽指名投手制度 ３０人ロースターの他に投手６人を事前登録。１次Ｒ後に最大４人、準々決勝後に最大２人を入れ替え可能。一度外した投手は再登録不可。

◆Ｃ組展望 ２３年の前回大会王者の日本が、メジャーリーガー８人をそろえ、頭一つ抜けている。だが、決して侮ることはできない。台湾は、２４年プレミア１２の王者。徐若熙（ソフトバンク）、古林睿煬（日本ハム）のＮＰＢ組の存在も不気味だ。３大会連続１次ラウンド敗退の韓国は、金慧成（ドジャース）、李政厚（ジャイアンツ）らＭＬＢ組もメンバー入りしており、準優勝した０９年以来の準々決勝進出を狙う。オーストラリアは２３年に８強入りした地力があり、チェコも着実に実力をつけている。