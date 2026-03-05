2026WBC開幕を翌日に控えた侍ジャパン・山本由伸投手が4日前日会見に臨み、初戦にむけ意気込みを語りました。

東京でチームと合流した山本投手は自身の心境について「今日東京ドームで練習を終えていよいよだなと」と話し、「まだ(初戦まで)明日1日あるので、しっかり調整してベストな状態でマウンドに上がれたら」と話しました。

チームの雰囲気については「良い雰囲気でできてますし、もちろん選手は一流の選手ばかりですし、大丈夫だと、とにかく良い雰囲気でできている」と話しました。

日本代表の初戦となる6日のチャイニーズ・タイペイ戦に先発登板が予定されている山本投手は「僕たちの初戦にもなりますし、良い立ち上がりをして、このWBC勢いよく行けるようにいいスタートになったら」と意気込み、「初戦は難しいところもありますし、そこを任せていただいたので、期待に応えられるように仕事をしたいな」と語りました。

自身の調子についても「調子自体もすごくいいですし、全力投球できると思う」と明かし、「また去年に続き日本の球場でプレーできるので、僕自身もすごく楽しみですし、ファンの皆さんも楽しみにしてくださっていると思うので、とにかく良い姿を見せられるように頑張ります」と改めて意気込みました。