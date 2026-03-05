車で待つように言われたワンコが見せた、想像を超える姿が注目を集めています。飼い主さんが急いで戻ってくると、そこには思わず笑ってしまうような光景が広がっていたのだそう。

投稿は記事執筆時点で120万再生を突破。「もう人です」「真顔ｗｗ」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『車で待っててね』と大型犬に伝え、用事を済ませて戻った結果…衝撃的な光景】

車で待っていたはずが…

Instagramアカウント「chiyu_ningen」に投稿されたのは、思わず目を疑ってしまうような光景。登場するのはスタンダードプードルのチユくん、4歳の男の子です。とある日、飼い主さんが少しの用事を済ませるため、「車で待っててね」とチユくんに伝えたといいます。

先に車へ乗っていたチユくんを残し、急いで戻ってきた飼い主さん。しかし車に近づいた瞬間、思わず「え…？」と足を止めてしまうような光景が目に入ったのだとか。そこには、想像もしていなかった姿のチユくんがいたそうです。

運転席に座る姿が人間すぎる

車のフロント越しに見えたのは、なんと運転席に座っているチユくんのお姿。ハンドルを目の前に背筋をピンと伸ばし、まるで人間が座っているかのようなシルエットだったといいます。

さらに驚くのは、その落ち着いた表情。飼い主さんが近づいても、はしゃぐ様子や尻尾を振る様子はなく、じっと前を見据えたままだったそう。まるでお客さんを待つ運転手のような佇まいに、「犬には見えない」と感じてしまうのも無理はありません。

迎車のドライバー？

車の横へ回り込むと、チユくんの視線はしっかり飼い主さんを追っていたのだとか。それでも姿勢は崩さず、運転席で堂々と座ったまま。ミントグリーンの服を着たその様子は、どこか制服姿のドライバーさんのようでクスッと笑えます。

そしてドアを開けても、チユくんは落ち着いたまま飼い主さんを見つめていたのだそう。その様子はまるで「お待たせしました」とでも言いたげな雰囲気。あまりにも自然な“運転手ぶり”に、思わず「この子の中には人間がいるのでは…」と感じてしまう出来事だったのでした。

投稿には「迎え来たぞ感がすごい！」「すん♡って運転席に座ってて、可愛い過ぎてワロタｗｗ」「ちょっとだけ毛深い、迎車の運転手さんです（笑）」「間違いなく、小さいおっさんが入っています」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「chiyu_ningen」では、チユくんの思わず「中に人が入っているのでは」と感じてしまうような日常の様子が投稿されています。ユーモアたっぷりの可愛らしい姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

