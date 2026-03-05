俳優・町田啓太のイメージ激変姿が話題になっている。

町田は４月１１日スタートの日本テレビ系連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜・後９時）に主演することが発表。子どもたちの居場所となる「フリースクール」を舞台にしたドラマで、町田はフリースクール「ユカナイ」の教室長・浮田タツキ役を演じる。テレビ朝日系「おっさんずラブ」、ＴＢＳ系「ライオンの隠れ家」などのヒット作を手掛けてきた徳尾浩司氏が脚本を担当する。

５日までに更新した自身のインスタグラムでは「日本テレビ系 ４月期 新土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』楽しみにしていてくださいね あ、髪明るくなりました笑」とつづり、「ミルクティーベージュ」にイメチェンしたビジュアルを披露。衣装もピンクのパーカーにエプロンを着用し、クールな二枚目キャラからガラリと変えた。

フォロワーは「町田啓太さんは何人いるの？驚くべき振り幅」「ビジュいいなにこれやばい」「金髪フワフワのビジュが可愛すぎます」「グラスハートのロン毛も１０ＤＡＮＣＥのオールバックも金髪も全部似合う町田啓太の顔面偏差値の高さよ」「誰かわからなかった」「えぐい」「ギャップが」と驚きが止まらなかった。