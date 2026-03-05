気がつくと、1日があっという間に過ぎ去っているあなたへ。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

1年があっという間に過ぎていく

もう2026年も2ヶ月が過ぎてしまった。

年をとるにつれ、時間が過ぎるのが早くなる。

そんなことを感じている人は多いのではないだろうか。

子どものときは、時間がゆっくりと流れる。

自分が親と同じような大人になる日が来るのが、想像がつかない。

でも、ある頃から年月が経つのを速く感じ始める。

そして、あっという間に1年が過ぎていくのだ。

「考える時間」を定期的に持とう

こんな状態になると、「自分は時間を無駄遣いしているのではないか」という不安に襲われるときがある。

だが、その不安の正体は、「時間を無駄にしていること」そのものではない。

本当の原因は、「時間をどう使ったのか」を自分自身が認識できていないことにある。

そこで、「自分の時間の使い方を振り返る時間」を意識的にとることをおすすめしたい。

「日々の生活のなかで、人生全体の目的につながるような行動は何だろうか？」と考えてみるといいだろう。

落ち着いて考える時間がないと、今この瞬間を大切にするのが難しくなる。また、次は違った行動をとろうと考える余裕もなくなる。

時間は、世界中の誰も止めることができない。

だからこそ、自分自身で「時間の使い方」の舵を取る必要がある。

