「『寝室で寝たら？』と声をかけた私に、主人はいつものように『いいのいいの、ここで』と答えました。47年連れ添った夫との最期の会話が、そんな何気ない日常のやりとりになるとは、思いもしませんでした」。明け方4時、リビングのソファで一人、静かに息を引き取っていた夫。最期の瞬間、愛する妻を隣に置かず、彼は何を思って一人で旅立ったのか──。芸能界随一の「おしどり夫婦」と呼ばれたふたりがたどり着いた、静かすぎる別れの風景。昭和の大スターが最期まで貫き通した「美学」と、現代社会が直面する「在宅での看取り」のリアルを、妻・クラウディアさんが明かします。

【写真】妻へ娘へ！愛があふれる笑顔、生前の梅宮辰夫さん ほか（全10枚）

デートは大衆的な居酒屋「それが心地よくて」

── 2019年に慢性腎不全のため、81歳で旅立った俳優の梅宮辰夫さんの妻、クラウディアさん。芸能界屈指のおしどり夫婦として知られたおふたりでしたが、その出会いはどのようなものだったのでしょうか。

クラウディアさん：主人と出会ったのは私が24歳のころでした。当時、モデルをしながら喫茶店でアルバイトをしていたのですが、ある日、店に来たハンサムな男性から、「クラブで働きませんか？」と声をかけられたんです。実は主人のいとこで有名なスカウトマンでした。

でも、私はお酒を飲まないし、当時流行っていたディスコにも行ったことがない。夜の世界なんてまったく知らなかったので「とてもムリです」と断ったのですが、「座っているだけでいいから」と1か月間頼み込まれ、根負けしました。

主人が店に来たのは、私が入店して3日目のこと。店中のホステスさんが一斉に彼の周りに集まっていたけれど、私は日本の映画をあまり観たことがなく、有名な俳優とはまったく知らなくて。店が終わった後、同僚に誘われて食事に行くと、そこに主人がいたんです。あとから聞いたところでは、私のことを誘うように頼んでいたみたい。「紳士的でやさしい人」というのが第一印象でした。

超絶美人！1998年の桂由美さんのイベントに出席したクラウディアさん（写真／週刊女性）

── 辰夫さんのひとめ惚れだったと聞きました。その後、どんなふうにふたりの距離は縮まっていったのでしょう。

クラウディアさん：毎日のように店に来て「この後、食事に」と誘われるんですが、私は寄り道せずに帰りたいタイプ。最初は断ってばかりいたのですが、何度も熱心に誘われて、ふたりで会うようになりました。デートといえば、大衆的な焼き肉屋さんや居酒屋さんばかり。有名俳優なので、高級レストランなどを想像していたのですが、それとは少し違っていて、それが気楽で心地よかったんです。

週末は彼が趣味だった釣りに誘われることも多く、店が終わった後に迎えにきてくれて、そのまま車で伊豆まで向かい、明け方に釣り仲間と船に乗る。私は岩の上に寝袋を広げて、眠さに耐えながらじっと待っているだけなのですが、不思議とそれが楽しかったんです。地方ロケに行くときも、一緒に連れて行ってくれましたね。

── 銀幕スターとのデートといえば華やかな場面を想像しますが、意外なほど素朴だったのですね。その後、1972年に結婚されますが、「何もしなくていい。床の間に飾っておきたい」というプロポーズの言葉が話題になりました。「俺の味噌汁を作ってほしい」といった亭主関白なプロポーズが主流だった昭和の時代にしては、かなり珍しい言葉に感じます。実際の結婚生活はいかがでしたか。

クラウディアさん：その言葉の通り、結婚してから家のことをすべてやってくれたので、私は本当に何もしませんでした（笑）。主人はひと時もじっとしていないほどよく動くので、私の出番があまりないんです。

とくに食へのこだわりは相当で、買い出しから調理、片づけまで完璧。「座って一緒に食べましょうよ」と言っても「好きでやってるんだからいいんだよ。熱いうちに食べて」と、どんどん運んでくるんですが、私は猫舌なので、熱々の料理を前に、なかなか手がつけられなくて（笑）。

── クラウディアさんがキッチンに立つことも？

クラウディアさん：じつは12年間、料理学校に通っていたんですが、習う料理が上品すぎて、お酒に合うおつまみ系が好きな主人の好みと合わなくて。せっかく私が作っても勝手に調味料をかけて、味を変えちゃう。「こんなんだったら私が作る必要ないわね」と思って、作るのをやめました（笑）。

子煩悩だった夫「運動会にはおにぎり100個」

クラウディアさん：夫は家事や子育てに関して100点満点でしたけど、服装には無頓着で、下駄や雪駄でどこでも出かけてしまうんです。洋服を買うのも選ぶのも面倒だというので、毎日のコーディネートは私の役目。防寒でタイツ姿の彼に「バレリーナみたいね」と言うと、おどけてクルクル踊るそぶりをすることも。思い出すと今でもおかしくて笑えてきちゃいます。

── クールなイメージのある辰夫さんに、そんなお茶目な一面が（笑）。

クラウディアさん：何をお願いしても「いいよ」と受け入れてくれる、優しくて器の大きな人でした。「いつかオープンカーに乗ってみたいわ」と、言っていたのを覚えていて、30代のころ、誕生日にいきなりプレゼントしてくれたこともありました。車の中にバラの花がいっぱい敷き詰められていて、すごく感激しました。

どんな質問にも穏やかに真剣に答えてくれた梅宮クラウディアさん

── オープンカーにバラの花！まるで映画のワンシーンのようですね。

クラウディアさん：嬉しくて、車の屋根部分を開けて走ってみたんですけど、それはそれで注目されるのがすごく恥ずかしくて。結局、それからずっと屋根を閉めたまま乗っていましたね。

── 子煩悩でも知られていた辰夫さん。アンナさんの学校行事にも積極的に足を運び、毎日のお弁当作りまでされていたとか。

クラウディアさん：毎朝5時に起きて本当に細かく丁寧に作るんです。海苔弁も、海苔をひとくち大に切りそろえて敷き詰め、ご飯の上にキレイに並べて3段に。大きな海苔を1枚敷くだけだと、食べるときに全部お箸にくっついてはがれてしまうでしょう？そういうところまで考えて作るんです。新学期になると年間スケジュールを手帳に書き込んで、PTAや学校行事に率先して参加していました。運動会には100個のおにぎりを握って、みんなに振る舞ったこともありましたね。

── 娘が食べやすいよう、海苔の並べ方ひとつにも気を配り、運動会では100個のおにぎりをみずから握って振る舞う。献身的なパパの姿が目に浮かびます。

クラウディアさん：主人のお弁当は、アンナの友達の間でも評判で人気で『食べてみたい』と言われて、よくお友だちとお弁当を交換していたみたいですよ（笑）。こんなに愛情深い男性っているのね、と感心するくらいでした。

おしどり夫婦47年の幸せな最期

── そんななか、辰夫さんは生涯で6回ものがん手術を経験されました。闘病生活をどのように支えてこられたのでしょう。

クラウディアさん：私は楽天的で「きっと治るわ」と考えるタイプ。本人もふだんと変わりなく生活していたので、深刻には受け止めていませんでした。実は、最初にがんになった30代半ばで「余命3か月」と宣告されたんです。でも、本人はいたって元気。本当はいけないのですが、入院中に病室を抜け出して自宅に帰り、翌朝の回診に間に合うように戻っていたほどです。

幾度もがんにかかりながら、弱音を吐くこともなく、81歳で旅立つまで長い年月を一緒に過ごしてくれました。能天気な私と他愛もないおしゃべりをしていたのがいいお薬になっていたのかもしれません（笑）。

── 旅立たれたのは2019年の12月でした。最期の時間はどのように過ごされたのでしょう。

クラウディアさん：晩年は神奈川県の真鶴の家で過ごしていました。食欲は落ちていましたが、生活自体はふだんとそれほど変わらない感じでした。主人はいつもリビングのソファで横になってテレビを観ていて、そこが一番のお気に入りの場所だったんです。

その日も、いつもと変わらない夜でした。リビングにいる主人に、「寝室で寝たら？」と声をかけても、「いいのいいの、ここで」と言うので、私は先に休んだんです。明け方4時ごろ、ふと目が覚めてリビングに行くと、主人はまだソファで横になっていて。声をかけたら、もう息がありませんでした。体はまだ温かくて、ただ眠っているように穏やかな顔をしていましたね。

── 看取りの瞬間に立ち会えなかったことに対して、ふつうであれば「なぜそばにいなかったのか」と、後悔の念に駆られる方も少なくありません。クラウディアさんにもそうしたお気持ちはありましたか？

クラウディアさん：不思議とそういう気持ちはありませんでしたね。家が大好きな人でしたから、いちばん好きな場所で最期を迎えられたのは幸せだったのではないかと思います。主人は、弱った姿を人に見せるのを何より嫌う人でした。だから、家族がそばにいて泣いてしまうのを避けるために、あえて誰もいない時間を選んで静かに旅立ったのではないか…。

それが、彼が遺してくれた最期のやさしさだったのかもしれません。47年の結婚生活を振り返っても、楽しいことしか思い出せないくらい、ずっと幸せでした。生まれ変わっても、絶対にまた彼と一緒になりたいですね。

…

厚生労働省の調査では、「最期は自宅で」と望む人が約4割にのぼる一方、実際に叶う人はわずか1割強というのが現実です。 「最期まで手を握る」ことだけが理想とされがちですが、梅宮さんのように、いちばん好きな場所でふと一人で旅立つ。これも在宅死における一つの「穏やかな終止符」と言えます。 同時に、こうした予期せぬ瞬間は、家族に「あの時、隣にいれば」という割り切れない思いを抱かせることもあります。クラウディアさんの「幸せだった」という言葉は、そんな看取りの葛藤さえも愛で包み込んだ、51年目の答えなのかもしれません。

取材・文：西尾英子 撮影：伊藤智美 写真提供：週刊女性