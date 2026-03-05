グラビアアイドルの三田悠貴（27）が4日、自身のインスタグラムを更新。つなぎを着用した姿を投稿した。

三田は「つなぎ逆に着てみたよ 遊び心あっていいね横から見たアングルが最高なの」と説明し、ランジェリーの上から、つなぎを逆に着用した姿を公開した。

つなぎからはランジェリーを素肌が露出されており、横からはたわわなバストがはみでている。

この投稿にフォロワーからは「朝から刺激が強いです」「めちゃ可愛い」「たまらない」「美しすぎる」とコメントが寄せられている。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。バストは96センチのGカップ。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。