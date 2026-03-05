Ë¿Ã½¨µÈ¿ÀÈëÅª¤Ê½Ð¼«¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡© Éð¾¤¿¤Á¤¬»È¤¦¡È¸¢°Ò¡É¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¡¿Àï¹ñÉð¾¤ÏÀï¤¬¤Ê¤¤¤È¤¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«§
Àï¤¦¤À¤±¤¬»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª Àï¹ñÉð¾¤â¡¢¸½Âå¿Í¤ÈÆ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÉðÅÄ¿®¸¼¤ÏÉâµ¤¤òÊÛ²ò¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÏÀµÁÒ±¡¤ÎÊõÊª¤Ç¤¢¤ë¹áÌÚ¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢°ËÃ£À¯½¡¤ÏÎø¤Ëµã¤¡¢¹â»³±¦¶á¤ÏÃÏ°Ì¤è¤ê¤â¿®¶Ä¤òÍ¥Àè¤·¡¢Ãã¤ÎÅò¤ÇÀ¯¼£¤òÁà¤ê¡¢ÆîÈÚÎÁÍý¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¿ÈÇäÇã¤ÇºâÎÏ¤òÃÛ¤¯¡£Àï¾ì°Ê¾å¤ËÇ®¤¤¡¢Ç»¸ü¤Ê¥É¥é¥Þ¤òË½¤¯¡£
¢£Ì´¤òÁÏºî¤·¤Æ¸¢°Ò¤Å¤±¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿Ë¿Ã½¨µÈ
¢£Ì´¤òÀ¯¼£¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë
¡¡Ë¿Ã½¨µÈ¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¸¢ÎÏ¤È¸¢°Ò¤Ë¿ÀÈëÀ¤ò¤â²Ã¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÌ´¡×¤òÀ¯¼£ÍøÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸Ï½ÆóÇ¯¡Ê°ì¸Þ¶å»°¡Ë¡¢½¨µÈ¤¬¡Ö¹â»³¹ñ¡×¡ÊÆüËÜ¤¬¸Æ¤ó¤ÀÂæÏÑ¤Î¸Å¾Î¡Ë¤Ø°¸¤Æ¤¿Æþ¹×Í×µá¤Î¹ñ½ñ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤ÎÊì¤¬¡Ø¿ðÌ´¡Ù¤ò¸«¤¿Ìë¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤¬Ãë´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¡¢¶Ã¤¤¤¿¿Í¤Ó¤È¤¬Àê¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂÛÆâ¤Î»Ò¤Ï¤ä¤¬¤Æ¡¢»Í³¤¤ËÇÆ¤ò¾§¤¨¤ë¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ð¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷¤Ï¡¢¾®À¥Êã°Ã¤Î¡ØÂÀ¹Þµ¡Ù¤Ë¤â¼õ¤±¤Ä¤¬¤ì¡¢¡Ö°¿»þ¡¢Êì²ûÃæ¤ËÆüÎØÆþµë¤Õ¤ÈÌ´¤ß¡¢Öá¤Ë¤·¤Æ²ûÕ¬¤·ÃÂÀ¸¤·¤±¤ë¤Ë¤è¤ê¡¢Æ¸Ì¾¤òÆüµÈ¤È±¾¤·¤Ê¤ê¡×¡ÊÛØÃ«¾¼É§¡¦¹¾ËÜÍµ¹»Ãí¡Ø¿·ÆüËÜ¸ÅÅµÂÎ·Ï60ÂÀ¹Þµ¡Ù´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüÎØ¡ÊÂÀÍÛ¡Ë¤¬ÂÎÆâ¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÌ´¤ò¸«¤Æ¡¢½¨µÈ¤ÎÊì¤¬½¨µÈ¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Êì¿Æ¤¬ÂÛÆâ¤Ë²¿¤«¤¬Æþ¤ëÌ´¤ò¸«¤Æ°Î¿Í¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ì´¤ò¡ÖÆþÂÛÌ´¡×¤È¤«¡ÖÂñÂÛÎîÌ´¡×¤È¤¤¤¤¡¢¹âÁÎ¤ÎÅÁ¾µ¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¶õ³¤¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢À»¿Í¤¬ÂÛÆâ¤ËÆþ¤ëÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÄï»Ò¤Î±ßÄÁ¤ÎÊì¤â¡¢Ä«Æü¤¬¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤àÌ´¤ò¸«¤ÆÇ¥¿±¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡Ø±ýÀ¸Í×½¸¡Ù¤òÃø¤·¤¿¸»¿®¡¢Î×ºÑ½¡¤ò³«¤¤¤¿±ÉÀ¾¤Ê¤É¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¹âÁÎ¤Î¼ÂÊì¤¬Ç¥¿±¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë¡ÖÆþÂÛÌ´¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡ØËÜÄ«¹âÁÎÅÁ¡Ù¤Ï¡¢ÀéÏ»É´Ï»½½»Í¿Í¤â¤Î¹âÁÎ¤ÎÀ¸³¶¤¬ºÜ¤ë¹¾¸Í»þÂå¤Î½ñÊª¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¾ÜºÙ¤ËÄ´¤Ù¤¿¸¦µæ¼Ô¤Î´Ø¸ýÃéÃË»á¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á°ì»°°ìÌ¾¤¬²¿¤é¤«¤Î¿ÀÈëÅª¤Ê½ÐÀ¸ëý¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÆþÂÛÌ´¤ò¤â¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¼Ô¤Ï¡¢È¬¶åÌ¾¤Ë¤âÃ£¤¹¤ë¡×¡Ê²ÏÅì¿ÎÃø¡ØÆüËÜ¤ÎÌ´¿®¶Ä¡½¡½½¡¶µ³Ø¤«¤é¸«¤¿ÆüËÜÀº¿À»Ë¡Ù¶ÌÀîÂç³Ø½ÐÈÇÉô¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢´Ø¸ý»á¤Ï¡ÖÆüÎØ¤òÆÝ¤à¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊú¤¯¡×¡¢¡Ö·õ¡ÊÄæÅá¡Ë¤òÆÝ¤à¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊú¤¯¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÛðÁÎ¤«¤éÅá¤ò¼ø¤«¤ë¡×¡¢¡ÖÌÀÀ±¤òÆÝ¤à¡¢¤Þ¤¿¤ÏÌÀÀ±¤¬²û¤ËÆþ¤ë¡×¡¢¡ÖÛðÁÎ¤«¤é¿À¼î¤ò¼ø¤«¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊõ¼î¤òÆÝ¤à¡×¡¢¡ÖÛðÁÎ¤¬¤¤Æ²û¤ËÆþ¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅê½É¤¹¤ë¡×¡¢¡ÖÇò¶Ì¤¬ÏÆ¡Ê²û¡Ë¤ËÆþ¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÛðÁÎ¤«¤éÇò¶Ì¤ò¼ø¤«¤ë¡×¡¢¡ÖÇòÏ¡¤¬Ê¢¤ËÀ¸¤º¤ë¡×¡¢¡Ö¼¼¤Î¤Ê¤«¤Ë»°ÁØ¤ÎÅã¤ò·ú¤Æ¤ë¡×¡ÊÆ±½ñ¡Ë¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¨µÈ¤ÎÊì¿Æ¤ÎÌ´¤Ï¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡ÖÆüÏÀ¤¬²û¤ËÆþ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ï¡¢¸Ê¤Î½Ð¼«¤ò¾þ¤ë¤¿¤á¤Î½¨µÈ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏË¿ÃÀ¯¸¢¤ÎÁÏºî¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤Î¡Ø³¨ËÜÂÀ¹Þµ¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½¨µÈ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ë²°³°¤ËÎîÀ±¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤«¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é»õ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢ÆüÎØ¼õÂÛÀâ¤Ë²ø´ñÀ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢½¨µÈ¤ÏÆüµÈ¡Ê»³²¦¡Ë¸¢¸½¤Î¿½¤·»Ò¤À¤È¤¹¤ëÀâ¤â¤¢¤ë¡£ÂçÀ¯½ê¡Ê½¨µÈ¤ÎÊì¡Ë¤¬ÆüµÈ¸¢¸½¤Ëµ§¤Ã¤ÆÆÀ¤¿¤Î¤¬½¨µÈ¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢¤½¤Î¾Úµò¤È¤·¤Æ¡¢½¨µÈ¤Î´é¤¬ÆüµÈ¸¢¸½¤Î¤ª»È¤¤¤Ç¤¢¤ë±î¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÍÄÌ¾¤òÆüµÈ´Ý¤È¾Î¤·¤¿¤³¤È¡¢ÃÂÀ¸Æü¤¬Å·Ê¸¸ÞÇ¯¡Ê°ì¸Þ»°Ï»¡ËÀµ·î¤Ç¡¢¤³¤ÎÇ¯¤¬¿½Ç¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢½¨µÈ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï¡¢Æó·îÏ»ÆüÀâ¤¬ÍÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢½¨µÈ¤Ï¡¢¸Ê¤Î½Ð¼«¤òÊ´¾þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ì´¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê½¨µÈ¤ÏÅ·²¼Åý°ì¤«¤éÈ¬Ç¯¸å¡¢ÍÄ¤¤Â©»Ò¤Î½¨Íê¤ò»Ä¤·¤ÆÏ»½½ÆóºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¼À¤¤Î¶ç¤Ï¡¢¡ÖÏª¤ÈÍî¤Á¡¡Ïª¤È¾Ã¤¨¤Ë¤·¡¡²æ¿È¤«¤Ê¡¡Ï²Â®¤Î¤³¤È¤â¡¡Ì´¤Î¤Þ¤¿Ì´¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬¤¬Å·²¼¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÔÂç¤ÊÂçºä¾ë¤«¤éÁ´¹ñ¤òÅý¼£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤¬°ìÈÖ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÌ¾òÁá±À¡Ê °ËÀª½¡¿ð¡Ë¤âÌ´¤ò¹ª¤ß¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ù²Ï¤Îº£Àî»á¤ÎµÒ¾¤À¤Ã¤¿Áá±À¤Ï¡¢°ËÆ¦¡Ê¸½ºß¤ÎÀÅ²¬¸©°ËÆ¦È¾Åç¡Ë¤òÊ¿Äê¤¹¤ë¤ÈÁêÌÏ¤Ø¤â¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁá±À¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢´ØÅì´ÉÎÎ¤Î°ìÂ²¤Ç¤¢¤ëÀðÃ«¾å¿ù»á¤È»³Æâ¾å¿ù»á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¤È¤Áá±À¤Ï¡¢Àµ·î¤Ë»°ÅèÂç¼Ò¤Ë»²äÆ¤·¡¢¡Ö»ä¤«¤é¼·ÂåÌÜ¤Ë´ØÅìÃÏÊý¤ò»ÙÇÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Èµ§´ê¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆóÆü¤ÎÌë¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌ´¤ò¸«¤¿¡£
¡¡¹¤¤ÂçÃÏ¤ËÆóËÜ¤ÎÂç¿ù¤¬¤½¤Ó¤¨Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë°ìÉ¤¤ÎÁÍ¤¬¸½¤ì¡¢ÂçÌÚ¤Îº¬¸µ¤ò¥¬¥ê¥¬¥ê¤È¤«¤¸¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÂçÌÚ¤òÆóËÜ¤È¤âÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÁÍ¤Ï¸×¤ËÊÑ¤¸¤¿¡Ê¡Ø¾®ÅÄ¸¶ËÌ¾òµ¡Ù¡Ë¡£
¡¡Áá±À¤Ï¤³¤ÎÌ´¤òÉô²¼¤¿¤Á¤Ë¸ì¤ê¡¢Ì´¤ÎÆâÍÆ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤·¤¿¡£
¡ÖÆóËÜ¤Î¿ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÎ¾¾å¿ù»á¤À¤í¤¦¡£»ä¤Ï»ÒÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁÍ¤Ï»ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¾å¿ù»á¤òÅÝ¤·¤Æ´ØÅì¤òÊ¿Äê¤·¡¢»ÒÂ¹Âå¡¹¤Ë¤ï¤¿¤êÅì¹ñ¤Î¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿µÈÌ´¤Ê¤Î¤À¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÂç¤¤¤Ë´î¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀï¹ñ»þÂå¤ÎÂçÌ¾¤¿¤Á¤Ï¡¢Ì´¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¢£Ì´¤òÁÏºî¤·¤Æ¸¢°Ò¤Å¤±¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿Ë¿Ã½¨µÈ
¢£Ì´¤òÀ¯¼£¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë
¡¡Ë¿Ã½¨µÈ¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¸¢ÎÏ¤È¸¢°Ò¤Ë¿ÀÈëÀ¤ò¤â²Ã¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÌ´¡×¤òÀ¯¼£ÍøÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸Ï½ÆóÇ¯¡Ê°ì¸Þ¶å»°¡Ë¡¢½¨µÈ¤¬¡Ö¹â»³¹ñ¡×¡ÊÆüËÜ¤¬¸Æ¤ó¤ÀÂæÏÑ¤Î¸Å¾Î¡Ë¤Ø°¸¤Æ¤¿Æþ¹×Í×µá¤Î¹ñ½ñ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤ÎÊì¤¬¡Ø¿ðÌ´¡Ù¤ò¸«¤¿Ìë¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤¬Ãë´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¡¢¶Ã¤¤¤¿¿Í¤Ó¤È¤¬Àê¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂÛÆâ¤Î»Ò¤Ï¤ä¤¬¤Æ¡¢»Í³¤¤ËÇÆ¤ò¾§¤¨¤ë¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ð¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷¤Ï¡¢¾®À¥Êã°Ã¤Î¡ØÂÀ¹Þµ¡Ù¤Ë¤â¼õ¤±¤Ä¤¬¤ì¡¢¡Ö°¿»þ¡¢Êì²ûÃæ¤ËÆüÎØÆþµë¤Õ¤ÈÌ´¤ß¡¢Öá¤Ë¤·¤Æ²ûÕ¬¤·ÃÂÀ¸¤·¤±¤ë¤Ë¤è¤ê¡¢Æ¸Ì¾¤òÆüµÈ¤È±¾¤·¤Ê¤ê¡×¡ÊÛØÃ«¾¼É§¡¦¹¾ËÜÍµ¹»Ãí¡Ø¿·ÆüËÜ¸ÅÅµÂÎ·Ï60ÂÀ¹Þµ¡Ù´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüÎØ¡ÊÂÀÍÛ¡Ë¤¬ÂÎÆâ¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÌ´¤ò¸«¤Æ¡¢½¨µÈ¤ÎÊì¤¬½¨µÈ¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Êì¿Æ¤¬ÂÛÆâ¤Ë²¿¤«¤¬Æþ¤ëÌ´¤ò¸«¤Æ°Î¿Í¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ì´¤ò¡ÖÆþÂÛÌ´¡×¤È¤«¡ÖÂñÂÛÎîÌ´¡×¤È¤¤¤¤¡¢¹âÁÎ¤ÎÅÁ¾µ¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¶õ³¤¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢À»¿Í¤¬ÂÛÆâ¤ËÆþ¤ëÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÄï»Ò¤Î±ßÄÁ¤ÎÊì¤â¡¢Ä«Æü¤¬¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤àÌ´¤ò¸«¤ÆÇ¥¿±¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡Ø±ýÀ¸Í×½¸¡Ù¤òÃø¤·¤¿¸»¿®¡¢Î×ºÑ½¡¤ò³«¤¤¤¿±ÉÀ¾¤Ê¤É¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¹âÁÎ¤Î¼ÂÊì¤¬Ç¥¿±¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë¡ÖÆþÂÛÌ´¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡ØËÜÄ«¹âÁÎÅÁ¡Ù¤Ï¡¢ÀéÏ»É´Ï»½½»Í¿Í¤â¤Î¹âÁÎ¤ÎÀ¸³¶¤¬ºÜ¤ë¹¾¸Í»þÂå¤Î½ñÊª¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¾ÜºÙ¤ËÄ´¤Ù¤¿¸¦µæ¼Ô¤Î´Ø¸ýÃéÃË»á¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á°ì»°°ìÌ¾¤¬²¿¤é¤«¤Î¿ÀÈëÅª¤Ê½ÐÀ¸ëý¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÆþÂÛÌ´¤ò¤â¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¼Ô¤Ï¡¢È¬¶åÌ¾¤Ë¤âÃ£¤¹¤ë¡×¡Ê²ÏÅì¿ÎÃø¡ØÆüËÜ¤ÎÌ´¿®¶Ä¡½¡½½¡¶µ³Ø¤«¤é¸«¤¿ÆüËÜÀº¿À»Ë¡Ù¶ÌÀîÂç³Ø½ÐÈÇÉô¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢´Ø¸ý»á¤Ï¡ÖÆüÎØ¤òÆÝ¤à¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊú¤¯¡×¡¢¡Ö·õ¡ÊÄæÅá¡Ë¤òÆÝ¤à¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊú¤¯¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÛðÁÎ¤«¤éÅá¤ò¼ø¤«¤ë¡×¡¢¡ÖÌÀÀ±¤òÆÝ¤à¡¢¤Þ¤¿¤ÏÌÀÀ±¤¬²û¤ËÆþ¤ë¡×¡¢¡ÖÛðÁÎ¤«¤é¿À¼î¤ò¼ø¤«¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊõ¼î¤òÆÝ¤à¡×¡¢¡ÖÛðÁÎ¤¬¤¤Æ²û¤ËÆþ¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅê½É¤¹¤ë¡×¡¢¡ÖÇò¶Ì¤¬ÏÆ¡Ê²û¡Ë¤ËÆþ¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÛðÁÎ¤«¤éÇò¶Ì¤ò¼ø¤«¤ë¡×¡¢¡ÖÇòÏ¡¤¬Ê¢¤ËÀ¸¤º¤ë¡×¡¢¡Ö¼¼¤Î¤Ê¤«¤Ë»°ÁØ¤ÎÅã¤ò·ú¤Æ¤ë¡×¡ÊÆ±½ñ¡Ë¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¨µÈ¤ÎÊì¿Æ¤ÎÌ´¤Ï¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡ÖÆüÏÀ¤¬²û¤ËÆþ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ï¡¢¸Ê¤Î½Ð¼«¤ò¾þ¤ë¤¿¤á¤Î½¨µÈ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏË¿ÃÀ¯¸¢¤ÎÁÏºî¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤Î¡Ø³¨ËÜÂÀ¹Þµ¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½¨µÈ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ë²°³°¤ËÎîÀ±¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤«¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é»õ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢ÆüÎØ¼õÂÛÀâ¤Ë²ø´ñÀ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢½¨µÈ¤ÏÆüµÈ¡Ê»³²¦¡Ë¸¢¸½¤Î¿½¤·»Ò¤À¤È¤¹¤ëÀâ¤â¤¢¤ë¡£ÂçÀ¯½ê¡Ê½¨µÈ¤ÎÊì¡Ë¤¬ÆüµÈ¸¢¸½¤Ëµ§¤Ã¤ÆÆÀ¤¿¤Î¤¬½¨µÈ¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢¤½¤Î¾Úµò¤È¤·¤Æ¡¢½¨µÈ¤Î´é¤¬ÆüµÈ¸¢¸½¤Î¤ª»È¤¤¤Ç¤¢¤ë±î¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÍÄÌ¾¤òÆüµÈ´Ý¤È¾Î¤·¤¿¤³¤È¡¢ÃÂÀ¸Æü¤¬Å·Ê¸¸ÞÇ¯¡Ê°ì¸Þ»°Ï»¡ËÀµ·î¤Ç¡¢¤³¤ÎÇ¯¤¬¿½Ç¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢½¨µÈ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï¡¢Æó·îÏ»ÆüÀâ¤¬ÍÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢½¨µÈ¤Ï¡¢¸Ê¤Î½Ð¼«¤òÊ´¾þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ì´¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê½¨µÈ¤ÏÅ·²¼Åý°ì¤«¤éÈ¬Ç¯¸å¡¢ÍÄ¤¤Â©»Ò¤Î½¨Íê¤ò»Ä¤·¤ÆÏ»½½ÆóºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¼À¤¤Î¶ç¤Ï¡¢¡ÖÏª¤ÈÍî¤Á¡¡Ïª¤È¾Ã¤¨¤Ë¤·¡¡²æ¿È¤«¤Ê¡¡Ï²Â®¤Î¤³¤È¤â¡¡Ì´¤Î¤Þ¤¿Ì´¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬¤¬Å·²¼¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÔÂç¤ÊÂçºä¾ë¤«¤éÁ´¹ñ¤òÅý¼£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤¬°ìÈÖ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÌ¾òÁá±À¡Ê °ËÀª½¡¿ð¡Ë¤âÌ´¤ò¹ª¤ß¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ù²Ï¤Îº£Àî»á¤ÎµÒ¾¤À¤Ã¤¿Áá±À¤Ï¡¢°ËÆ¦¡Ê¸½ºß¤ÎÀÅ²¬¸©°ËÆ¦È¾Åç¡Ë¤òÊ¿Äê¤¹¤ë¤ÈÁêÌÏ¤Ø¤â¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁá±À¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢´ØÅì´ÉÎÎ¤Î°ìÂ²¤Ç¤¢¤ëÀðÃ«¾å¿ù»á¤È»³Æâ¾å¿ù»á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¤È¤Áá±À¤Ï¡¢Àµ·î¤Ë»°ÅèÂç¼Ò¤Ë»²äÆ¤·¡¢¡Ö»ä¤«¤é¼·ÂåÌÜ¤Ë´ØÅìÃÏÊý¤ò»ÙÇÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Èµ§´ê¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆóÆü¤ÎÌë¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌ´¤ò¸«¤¿¡£
¡¡¹¤¤ÂçÃÏ¤ËÆóËÜ¤ÎÂç¿ù¤¬¤½¤Ó¤¨Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë°ìÉ¤¤ÎÁÍ¤¬¸½¤ì¡¢ÂçÌÚ¤Îº¬¸µ¤ò¥¬¥ê¥¬¥ê¤È¤«¤¸¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÂçÌÚ¤òÆóËÜ¤È¤âÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÁÍ¤Ï¸×¤ËÊÑ¤¸¤¿¡Ê¡Ø¾®ÅÄ¸¶ËÌ¾òµ¡Ù¡Ë¡£
¡¡Áá±À¤Ï¤³¤ÎÌ´¤òÉô²¼¤¿¤Á¤Ë¸ì¤ê¡¢Ì´¤ÎÆâÍÆ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤·¤¿¡£
¡ÖÆóËÜ¤Î¿ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÎ¾¾å¿ù»á¤À¤í¤¦¡£»ä¤Ï»ÒÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁÍ¤Ï»ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¾å¿ù»á¤òÅÝ¤·¤Æ´ØÅì¤òÊ¿Äê¤·¡¢»ÒÂ¹Âå¡¹¤Ë¤ï¤¿¤êÅì¹ñ¤Î¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿µÈÌ´¤Ê¤Î¤À¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÂç¤¤¤Ë´î¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀï¹ñ»þÂå¤ÎÂçÌ¾¤¿¤Á¤Ï¡¢Ì´¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£