お互いの存在に慣れ始めた元野良猫と先住猫。威嚇していた頃の音声を聞かせてみると？／野良猫ごんた、家猫になる

お互いの存在に慣れ始めた元野良猫と先住猫。威嚇していた頃の音声を聞かせてみると？／野良猫ごんた、家猫になる