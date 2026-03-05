10日夜、福岡県久留米市で火災が相次ぎました。木造住宅と団地の一室が焼け、合わせて2人が死亡しています。



10日午後10時半ごろ、久留米市国分町で｢家が燃えている。炎が見える｣と消防に通報がありました。



消防車6台が出動し、火は3時間以上経って消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼しました。



警察によりますと、全焼した住宅のそばの屋外で、男性1人の遺体が見つかっています。





住宅の2階部分が崩れ落ちていることから、中にいた人が投げ出された可能性もあるということです。この家には男性が1人で暮らしていたとの情報があり、警察は、遺体の身元の確認を進めるとともに、出火原因を調べています。一方、久留米市大善寺南では、10日午後6時半ごろ｢換気扇から黒煙が出ている｣と消防に通報がありました。火が出たのは5階建て県営団地の2階の一室で、火は部屋の一部を焼いて、約40分後に消し止められました。この火事で、女性1人が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されています。警察によりますと、焼けた部屋には50代の女性が1人で暮らしていて、連絡が取れていないということです。警察が出火原因などを調べています。