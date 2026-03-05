アメリカのホワイトハウスは4日、イランに対する軍事作戦について、現時点では地上軍の派遣は計画にないと明らかにしました。

ホワイトハウスの報道官は、軍事作戦は大成功をおさめているとして、アメリカ国民の支持を得られていると強調しました。

ホワイトハウス レビット報道官「現時点の作戦計画に（地上軍の派遣は）含まれていないが、大統領・最高司令官に代わって私が軍事的選択肢を排除することはしない」

レビット報道官は4日の会見でトランプ大統領がイランの今後について「最終的に、自由がイラン国民の手に委ねられることを願っている」と述べていると明らかにしました。

また、ヘグセス国防長官は4日、インド洋でアメリカの潜水艦がイランの軍艦を撃沈したと明らかにし「第2次世界大戦以来で初めての魚雷による敵艦の撃沈だ」と強調しました。

ロイター通信は、沈没したイランのフリゲート艦は、スリランカ南部の沖合で攻撃され少なくとも80人が死亡したと報じています。

ヘグセス氏はまた、トランプ米大統領の暗殺を計画していた部隊の司令官を追跡し、3日に殺害したと発表しました。その上で作戦は「まだ始まったばかりで、我々は加速していく」とさらなる大規模攻撃を示唆しました。