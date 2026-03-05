カーライフにおいて、節約行動の実践率が高い都道府県はどこなのでしょうか。アクサ損害保険株式会社（東京都台東区）が実施した「47都道府県 ドライバー節約意識調査2026」によると、「自動車購入費の節約」と「ドライブ費用の節約」「車検・メンテナンス費用の節約」では福井県、「ガソリン代の節約」では岩手県、「自動車保険料の節約」では兵庫県がそれぞれ1位となりました。



調査は、自家用車保有者で月に1回以上運転する全国の20歳〜69歳の男女4700人（各都道府県 男女×年代均等）を対象として、2025年12月にインターネットで実施されました。



まず、「カーライフにおける節約術の実践率」を調べたところ、「自動車購入費の節約」は43.9%、「ガソリン代（EVの場合は充電代）の節約」は57.1%、「ドライブ費用の節約」は46.4%、「車検・メンテナンス費用の節約」は41.3%、「自動車保険料の節約」は41.2%となりました。



それぞれの項目について節約を行っている人の割合を都道府県別にみると、「自動車購入費の節約」の1位は「福井県」（57.0%）、「ガソリン代の節約」の1位は「岩手県」（70.0%）、「ドライブ費用の節約」の1位は「福井県」（57.0%）、「車検・メンテナンス費用の節約」の1位は「福井県」（55.0%）、「自動車保険料の節約」の1位は「兵庫県」（51.0%）という結果になっています。



また、それぞれの項目について、「最も意識して行っていること」を聞いたところ、「自動車購入費の節約」では「値引き交渉」や「中古車を購入」などが挙げられ、「ガソリン代（EVの場合は充電代）の節約」では「アイドリングを極力控える」や「アクセルの踏み方を工夫」などが挙げられました。



そのほか、「ドライブ費用の節約」では「ETC割引の利用」や「高速道路は使わない」といった意見がみられ、「車検・メンテナンス費用の節約」では「安いところを探す」や「相見積もりをとる」、また、「自動車保険料の節約」では「ネット保険にする」や「定期的に見直す」といった節約術がみられました。



次に、「エコドライブ・車購入時の値引き交渉の自信」について聞いたところ、「エコドライブ（省燃費運転）が得意」は29.0%、「不得意」は23.9%、「どちらともいえない」は47.1%となりました。



また、「車購入時の値引き交渉が得意」は20.8%、「不得意」は34.3%、「どちらともいえない」は44.9%となりました。



「エコドライブ（省燃費運転）が得意」と感じている人の割合を都道府県別にみると、1位「福井県」（40.0%）、2位「岡山県」（37.0%）、3位「愛知県」（36.0%）がTOP3となりました。



また、「車購入時の値引き交渉が得意」と感じている人では、1位「岐阜県」（33.0%）、同率2位「山梨県」「愛知県」「奈良県」（いずれも28.0%）が上位にランクインする結果となっています。



最後に、「2025年12月のガソリン代（EVの場合は充電料金）は1カ月前と比べてどのように変化しましたか」と聞いたところ、「安くなった」は41.7%、「変わらない」は51.0%、「高くなった」は7.3%となり、平均は「-461円（461円安くなった）」となりました。



変化した金額の平均（安くなった金額順）を都道府県別にみると、1位は「京都府」（-830円）、2位は「長崎県」（-823円）、3位は「宮城県」（-715円）でした。



