もし、エレベーターに閉じ込められたら、どうすればいいのか？

【写真を見る】古いエレベーターには注意？閉じ込められたら｢全ボタン押して｣ NG行為は｢ドアを開ける｣｢天井から脱出｣

東京スカイツリーでは2月22日夜、地上30mの高さでエレベーターが緊急停止。エレベーターには、女の子2人を含む乗客20人が取り残され、約5時間半後に全員が救助されました。

東京スカイツリーは、23～25日までの3日間、原因究明のため営業を休止。25日に会見を行い、エレベーターのケーブル内の配線の損傷が原因だったと発表しました。

過去には大阪でも…大規模な停止

今回は東京スカイツリーでしたが、8年前には大阪で大規模なエレベーターの停止がありました。



2018年6月に発生した大阪府北部地震。大阪府北部を震源とする最大震度6弱の地震で、ブロック塀の崩落などで死者6人が出ました。大阪府内では、約3万8000台のエレベーターが停止（保守対象エレベーターの56%）。



保守対象エレベーターとは、マンションやビルなどの管理が行き届いたエレベーターのことで、その半分以上が停止したことになります。



近畿2府3県では、346台で閉じ込めが発生。通常は早くて10分ほど、遅くても数時間ほどで救助が来るとのことですが、大規模災害時には救助活動が追いつかず、長時間の閉じ込めとなる可能性もあるということです。

トイレ･飲料水･食料などを備えたエレベーターも

愛知県では、どんな対策をしているのか？



名古屋市中区にある中日ビルに聞きました。エレベータの中には、防災キャビネットが設置されており、赤い小さなボタンを押すと扉が開きます。

中には、非常用飲料水（10人分）・非常食料（10人分）・袋式トイレ自立タイプ（10人分）・ポンチョ・アルミブランケット・救急用品セット・ケミカルライト・手回し充電ライト・プラスチック扇子・ポケットティッシュ・救助笛などが入っているそうです。

実際に閉じ込められたら…「全行き先階ボタンを押して」

しかし、このような防災グッズが置いていないエレベーターもあります。閉じ込められたらどうしたらいいのか？



株式会社建設システムのホームページによると「全ての行き先階ボタンを押してください。古いエレベーターの場合、地震管制運転装置がなく、どこかの階で停止させる必要がある」とのことです。



この装置は、2009年以降設置が義務付けられていますが、それより古いエレベーターの場合は、ない可能性があります。最悪の場合、ずっと上下に動くことがあるので、行き先階ボタンを押して止める必要があるそうです。



そして、「外部に連絡して救助を待ってください。備え付けのインターフォンやスマホで連絡し、防災キャビネット内のホイッスルなどで外部に知らせてください」ということです。

ドアを無理やり開けたり、天井から脱出を試みるのは、極めて危険なのでやめてください。