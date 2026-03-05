「朝起きたばかりなのに疲れている」「会社や学校に行くのが憂鬱」といった体調不良に悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。自律神経の名医・順天堂大学医学部の小林弘幸教授いわく、「自律神経を整えれば、自然に体調はよくなっていく」そうで――。そこで、小林教授の著書『毎日の体調がよくなる本 − ちょっとしたことだけど効果的な方法50』から一部引用・再編集し、〈おうちでできる、自律神経を整える健康法〉を当連載にてお届けします。最終回のテーマは「朝、だるいときの1分ストレッチ」です。

【イラスト】あお向けになって行う「簡単ツイスト」で自律神経のバランスを改善！

朝、だるいときの1分ストレッチ

朝の目覚めが悪いと、体がだるい、やる気が出ない、気分がのらない、と悪循環です。同じように腸も調子が上がりません。体を目覚めさせるには、腸の運動を活発にすることが大事です。

体を目覚めさせるには、朝起きてすぐにできる5つの簡単なストレッチが有効です。

ストレッチをすることで同時に副交感神経のはたらきもアップし、自律神経のバランスも改善されます。

その日の気分や体調によって1日1分でもいいのでストレッチをおこない、習慣にしたいものです。

5つの簡単なストレッチ

・簡単ツイスト

あお向けになりお腹の力をぬく。両ひざをそろえゆっくりと左右に倒す。

・体側伸ばしストレッチ

まっすぐに立ち、両腕をしっかり伸ばし、頭上で手を組む。息を吐きながらゆっくり上体を横に倒し、息を吸いながら元に戻す。同様にゆっくりと前に倒し息を吸いながら元に戻す。



・腸刺激ストレッチ

うつ伏せになりひざを曲げ、両手で支えながら上体を反らし30秒キープ。腰の下にクッションをしき、あお向けになり上体を浮かせる。



・上半身を伸ばすストレッチ

両足を肩幅に開き、両腕を前方に伸ばす。一方の手でもう一方の手をつかみ横に伸ばす。

・お腹しぼりストレッチ

両足を肩幅に広げて立つ。両手で大腸のあたりのお腹をしっかりとつかみ、呼吸しながらお腹を反らしたり、お腹をしぼる。両手でギュッとお腹をしぼりながら、ゆっくり息を吐き、体を前に倒す。



※本稿は、『毎日の体調がよくなる本 − ちょっとしたことだけど効果的な方法50』（興陽館）の一部を再編集したものです。