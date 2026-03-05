日本代表に激震！三笘薫が左足首を負傷、HTで交代 ブライトンは首位アーセナルに０−１敗戦
現地時間３月４日に開催されたプレミアリーグの第29節で、三笘薫を擁する12位のブライトンが首位のアーセナルとホームで対戦した。
三笘が左サイドハーフで先発したブライトンは開始３分、敵のビルドアップのミスを突いてチャンスを迎える。だが、GKの頭上を抜いてバレバのループシュートはDFガブリエウにクリアされる。
迎えた９分、カウンターを浴び、サカのシュートがバレバに当たったボールがGKフェルブルッヘンの股を通り、先制点を献上する。
12分、左サイドからペナルティエリア内に持ち込んだ三笘がガブリエウのタックルを受けて倒れ込む。足首をひねる形となり、苦悶の表情を浮かべたが、その後も足を引きずりながらプレーを続行する。
その後は、ブライトンが押し込む展開となるも、アーセナルの堅守を崩せず、１点ビハインドのまま前半を終える。
三笘がハーフタイムで交代となったなか、後半もホームチームのペースが続く。
58分には、リュテールが際どいシュートを放ったが相手GKラヤの好セーブに阻まれる。
最後までゴールをこじ開けられなかったブライトンはこのまま０−１で敗れ、連勝が２で止まった。
懸念されるのが三笘の状態だ。怪我人が続出する日本代表に再び激震が走っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
