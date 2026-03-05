昨年９月に第１子出産を発表した女優の内山理名（４４）が、「初節句」の様子を披露した。

５日までにインスタグラムのストーリーズを更新し、「Ｈａｐｐｙ Ｇｉｒｌｓ’ Ｄａｙ！ひな祭りと満月 色々と感謝が重なる日。あっという間に一日が過ぎてゆくけど元気です」（原文ママ）と、かわいらしいひな飾りをアップ。

「初節句はちらし寿司（ずし）とキッシュを作りました」と手作りの彩り鮮やかなちらしずしを投稿し、「来年は『花てまり寿司』作りたいな」とつづった。

「自家製甘酒チーズケーキ＆甘酒クリーム 作ってみました」とデザートまで作ったそうで、「少しだけメープルシロップは加えたけど、ふんわり優しい甘さ」とほっこり。カフェのようにセンスの良い食器に盛りつけた。

内山は俳優・吉田栄作（５７）とドラマ共演がきっかけで交際に発展。縁起のいい「一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）」だった２０２１年１１月２１日に結婚した。昨年９月に第１子出産を発表し「ここまでくるのに長い道のりだった」と回顧。夫の吉田は「待望の第一子」と喜んだ。