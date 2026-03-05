【経済指標】

【米国】

＊ADP雇用者数（2月）22:15

結果 6.3万人

予想 4.9万人 前回 1.1万人（2.2万人から修正）（前月比)



＊ISM非製造業景気指数（2月）0:00

結果 56.1

予想 53.5 前回 53.8



【カナダ】

＊労働生産性（2025年 第4四半期）22:30

結果 -0.1%

予想 -0.2% 前回 1.1%（0.9%から修正）（前期比)



【発言・ニュース】

＊ミランＦＲＢ理事

・金融政策は依然として適度に引き締め的。

・労働市場の軟化傾向を否定するには時期尚早過ぎる。

・労働市場は依然としてＦＲＢの支援を必要としている証拠がある。

・市場でインフレへの懸念の兆候は見られない。

・現状は中立金利より１％ポイント高い水準と考える。

・中立水準に達するまで、０．２５％ポイントずつの利下げ継続を望む。

・現時点では、利下げ継続が適切と見ている。

・イラン政策の影響について確固たる見解を持つには時期尚早。



＊レビット報道官

・ここ数時間にスペイン側は米軍との協力に同意したと理解。

・米軍は現在、スペイン側の担当者と調整を行っていると聞いている。



＊イラン、米ＣＩＡに協議の提案行っていない

イラン情報省が米中央情報局（ＣＩＡ）に接触し、戦争終結の条件を協議することを提案したというＮＹタイムズの報道は、「全くの虚偽で、心理戦の一環だ」とイランの半国営タスニム通信が情報省関係者の話として伝えた。



＊小泉防衛相

小泉防衛相は５日、イラン情勢の緊迫化を踏まえ、邦人輸送のために自衛隊機を派遣する準備に着手したと明らかにした。Ｘへ投稿した。

