米１０年債利回り上昇 米雇用関連の数字が底堅い米労働市場を示唆＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 米雇用関連の数字が底堅い米労働市場を示唆＝ＮＹ債券概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24）

米2年債 3.547（+0.039）

米10年債 4.094（+0.035）

米30年債 4.729（+0.025）

期待インフレ率 2.295（-0.013）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。きょうの市場は中東情勢への懸念が一服する中、利回りは上昇。この日発表の米経済指標が底堅い内容が相次いだことで、利回りは上昇している。雇用関連の数字が底堅い米労働市場を示唆しており、ＦＲＢの利下げ期待の後退を正当化している。



２－１０年債の利回り格差は+５４（前営業日：+５５）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト