晴れても風強く 花粉の飛散増加 北日本は午前を中心に雨や雪
【花粉の飛散増加】
きょう（木）関東、東海、西日本は一日を通して晴れるところが多いでしょう。花粉の飛散がピークを迎えているところもあります。極めて多く飛ぶ予想もあり、しっかりとした対策が必要になりそうです。
【雪エリアは縮小傾向】
北日本や北陸は午前中は雪や雨の残るところもありますが、だんだんと止むでしょう。北海道では24時間で50センチ以上雪の積もったところもあります。なだれや落雪にお気をつけください。
【強風注意】
きょうは北日本の太平洋側や関東の沿岸を中心に強風となりそうです。午前を中心に物が飛ばされてしまうような風になるおそれがあります。お出かけの方は念のため最新の交通情報を確認してお過ごしください。
【きょうの各地の予想最高気温】
札幌 ：5℃ 釧路 ：4℃
青森 ：6℃ 盛岡 ：8℃
仙台 ：10℃ 新潟 ：9℃
長野 ：9℃ 金沢 ：10℃
名古屋：15℃ 東京 ：17℃
大阪 ：13℃ 岡山 ：15℃
広島 ：15℃ 松江 ：12℃
高知 ：17℃ 福岡 ：16℃
鹿児島：19℃ 那覇 ：23℃
関東から西では日差しがあたたかですが、風の強いところでは特に日陰はひんやりと感じられそうです。しっかりと着込んでお過ごしください。