ヒロミ＆相葉雅紀、初の静岡出張で全身泥だらけに！「やっべぇぞ」「風呂入りたい…」

ヒロミ＆相葉雅紀が全国の人々のお困りごとを全力解決、日本を元気にするバラエティ『相葉ヒロミのお困りですカー？』。

本日3月5日（木）の同番組は、“お困りごと”2本立ての2時間スペシャルが放送される。

最初に2人が挑むのは、早朝から夜遅くまで超多忙なこんにゃく農家を営む夫婦の「子どもたちにちゃんとしたご飯を作ってあげられていない」というお困りごと。

“子どもたちの好物はマグロ”と聞いたヒロミと相葉は、夫婦の自宅リビングで超豪華なマグロの解体ショーを行うことに。

用意した約45キロの巨大本マグロを解体し、フルコースを振る舞う。

番組では“なんでもできる”ことでおなじみのヒロミだが、さすがにマグロの解体は初体験。

相葉と2人で硬い骨に苦戦しながらも、「子どもたちを喜ばせるために…」と全力で解体に挑む。

さらに料理初心者のヒロミは、キッチンと庭を行き来しながら、カマや尻尾をおいしく食べてもらおうと大奮闘。一方の相葉も子どもたちが大好きな刺身を特大舟盛りに盛り付けて…。

はたして、マグロを余すところなく使った贅沢なフルコースは無事に完成するのか？

解体ショーに大興奮の子どもたちが、完成した豪華な晩ごはんを前にした際の反応やいかに？

◆相葉ヒロミ初の静岡出張！

続いて2人が向かったのは、初めての静岡県。

伊豆長岡温泉で120年の歴史をもつ旅館の「名物旅館の庭が荒れすぎて困っている」というお困りごとに挑む。

10年前に閉館したものの、毎月開催している町おこしイベントの際に美しい庭園を見てほしい、という希望を叶えるべく、2人は下見を開始。

雑草やツルに覆い尽くされた庭園に絶句しながらも、ヒロミが編み出した作戦は「生かせるものは生かす」。

四方が建物に囲まれているため重機が使えず、人力だけが頼りという過酷な状況に、庭師や地元の消防団の皆さんが駆けつける。

相葉ヒロミと地元の助っ人軍団が一丸となって作業を続けるうちに、少しずつ庭が元の顔をのぞかせて…。

すると急にひらめいた相葉が「何か庭にシンボルが欲しい…伊豆のシンボル・河津桜を植えたい！」と熱望する。

「ってことは、土を掘らなきゃいけないんだよ（笑）!?」と苦笑するヒロミを横目に、相葉はヤル気をみなぎらせる。

到着したのは重さ400キロ級の河津桜。「ヒロミさんに怒られないかな…（笑）」と思わず苦笑する相葉だが…。

さらに、泥でぬかるんだ池の掃除に取りかかったヒロミにも「これ、足湯にできるじゃん！」など次々にアイデアが湧いてくる。

全身泥だらけで「風呂入りたい…」とつぶやきながらも、町の人に喜んでもらいたい一心で大奮闘を続ける2人。

「これはやっべぇぞ！」と、掃除のプロ級の実力をもつ2人が絶句したほど荒れ果てていた庭園は、どう生まれ変わるのか？