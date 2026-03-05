三笘薫、首位・アーセナル戦はハーフタイム明けで交代…序盤に左足首を痛める様子で負傷懸念
[3.4 プレミアリーグ第29節 ブライトン - アーセナル]
ブライトンのMF三笘薫が4日、首位・アーセナル戦に先発出場するもハーフタイム明けで交代となった。序盤に左足首付近を痛める様子があり、以降も気にする素ぶりを見せていたため負傷が懸念される。
三笘は前半11分、FWジョルジニオ・ルターとのワンツーでペナルティエリア内に侵入して左足でシュートを放ったが、DFガブリエル・マガリャンイスのスライディングブロックに阻まれた。その際にマガリャンイスの左足が三笘の左足と接触。左足首を内側に捻るような形となり、手を挙げて主審にプレーの再開を待つように求めながら倒れ込んだ。
その後は左足首を気にするような素ぶりを見せつつもプレーを続けた三笘。前半26分にスライディングでファウルした際も、左足をかばうように“ケンケン”をして立ち上がっていた。そのまま前半を戦い抜いたものの後半キックオフ前に交代。チームは0-1のビハインドで後半に突入した。
日本代表は今月下旬にスコットランド代表とイングランド代表と対戦するイギリスでの活動を控えており、ワールドカップが迫るなかで状態が心配される。
