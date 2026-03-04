スノーピーク フライフィッシングアパレルが新ライン「エピックアパレル」を始動

「スノーピーク（Snow Peak）」のフライフィッシング用アパレル「スノーピーク フライフィッシングアパレル（Snow Peak Fly Fishing Apparel）」が、新ライン「エピックアパレル（Epic Apparel）」を立ち上げた。3月6日からスノーピークの一部直営店、Snow Peak Store、スノーピーク公式オンラインストアで取り扱う。

スノーピークは、2024年9月にフライロッドブランド「エピック（Epic）」を展開していた「Swift Fly FishingCompany」を子会社化。2025年9月より同ブランドの輸入総代理店を担っている。

エピックアパレルでは、エピックのロッドづくりで培った機能性へのこだわりや思想をアパレルに転用。アウトドアだけでなく日常生活でも着用できるようデザインしたバーティカルポケットベスト（3万4100円）や、レインジャケット（5万600円）、ウェーディングパンツ（2万900円）といったアイテムのほか、トートバッグ（2万8600円）などの小物もラインナップする。

