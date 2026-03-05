初回放送は4月8日（水）に決定！日本テレビ系新水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。

文学オタクのバーのママ・野宮ルナを演じる波瑠、家庭に居場所のない主婦・沢辻涼子を演じる麻生久美子に続き、2人を取り巻く男性キャストとして、胗俊太郎・作間龍斗（ACEes）・渋川清彦・田中直樹の出演が決定した。

胗は、ルナの高校時代の同級生であり、大阪府警の刑事としてルナ・涼子と共に事件解決に奔走する田村徹矢を演じる。

作間は、涼子の20年以上前の元カレで、ルナ・涼子たちが大阪で探して回る謎に満ちた人物・カズトの学生時代を演じる。

渋川は、大阪府警で田村のバディとして活躍する心優しき先輩刑事・小湊弘樹を演じる。

田中は、仕事一筋で家庭を顧みない涼子の夫・沢辻菊雄を演じる。

日テレドラマ 公式YouTubeチャンネルでは、主演の波瑠、麻生、新キャスト4人が登場するドラマの本編映像を初公開！

＜イントロダクション＞

仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子。

45歳の誕生日…彼女が偶然出会ったのは、文学オタクの銀座のバーのママ・野宮ルナ。

ルナは鋭い洞察力で、涼子とのわずかな会話と、服装や持ち物から家族構成や夫の職業、20年前の“ある後悔”まで見抜いてみせる。

そして、なかば強引に大阪へ連れ出すが…そこで待ち受けていたのは―――まさかの殺人事件！

夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩、谷崎潤一郎…

ルナは、文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマを紐解いていく！

謎解きを楽しみながら教科書でおなじみの名作文学から生きるヒントを学べる！

あの日の葛藤、選択、後悔…人生を振り返って 今よりちょっとだけ自分を愛せるようになる

笑って泣ける【痛快文学ロードミステリー】です。

＜番組情報＞

原作：秋吉理香子『月夜行路』（講談社）

©︎秋吉理香子／講談社

脚本：清水友佳子

音楽：Face 2 fAKE

チーフプロデューサー：道坂忠久

プロデューサー：水嶋陽、小田玲奈、松山雅則

トランスジェンダー表現監修：西原さつき、若林佑真、白川大介

演出：丸谷俊平、明石広人

制作協力：トータルメディアコミュニケーション

製作著作：日本テレビ

＜原作情報＞

数々のヒット作を生み出す今話題の人気ミステリー作家・秋吉理香子による、多くのミステリーファンから支持されている人気作品。待望のドラマ化！

【秋吉理香子 プロフィール】

兵庫県出身。早稲田大学第一文学部卒業。ロヨラ・メリーマウント大学大学院にて映画・TV番組制作修士号取得。2008年、第3回Yahoo! JAPAN文学賞を受賞し、2009年に『雪の花』でデビュー。主な著作に『月夜行路』『悪女たちのレシピ』『終活中毒』『無人島ロワイヤル』『暗黒女子』などがある。