4月8日（水）スタート 日本テレビ系新水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）に、胗俊太郎の出演が決定！

胗は、文学オタクのバーのママ・野宮ルナ（波瑠）の高校時代の同級生であり、大阪府警の刑事として、ルナ、家庭に居場所のない主婦・沢辻涼子（麻生久美子）の二人と共に事件解決に奔走する田村徹矢を演じる。

＜胗俊太郎 コメント＞

この度、田村徹矢役を演じさせていただくことになりました胗俊太郎です。

波瑠さん麻生久美子さんという素敵な役者さんと共演できることをとても楽しみにしております。

台本を読んでみて、小説をもとに事件を読み解いていくという魅力的なミステリーになっていると思います。

刑事役ということで様々な難解な事件にどのような形で関わっていくのか、皆さんに楽しんでもらえたらなと思います。

＜人物設定＞

田村徹矢 … 胗俊太郎

大阪府警の刑事。野宮ルナの高校時代の同級生。ルナと涼子が曾根崎心中を思わせるある男女の心中事件の第一発見者となった事をきっかけに再会。文学の知識で、捜査協力をするルナのおかげで、事件の真相に迫っていく。