作間龍斗(ACEes)「月夜行路」出演決定！涼子(麻生久美子)の20年以上前の元カレ 謎に満ちた人物・カズト役【コメント】
4月8日（水）スタート 日本テレビ系新水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）に、作間龍斗（ACEes）の出演が決定！
作間は、家庭に居場所のない主婦・沢辻涼子（麻生久美子）の20年以上前の元カレで、文学オタクのバーのママ・野宮ルナ（波瑠）や涼子たちが大阪で探して回る謎に満ちた人物・カズトの学生時代を演じる。
＜作間龍斗（ACEes） コメント＞
ACEesの作間龍斗です。
物語が動くきっかけとなる大切な役と伺い、身が引き締まる思いです。
これまで文学とはあまり接点のない人生を歩んできましたが、本作を通して、演じながら学ばせていただけたらと思っています。
波瑠さんや麻生さんをはじめ、いつも画面越しに拝見していた素敵な先輩方に少しでも追いつけるよう、必死にしがみついていこうと思います。
ぜひ、放送を楽しみにしていただけたら嬉しいです。
＜人物設定＞
カズト（学生時代） … 作間龍斗（ACEes）
沢辻涼子の学生時代の元カレ。涼子の中ではいつか彼と結婚するに違いないと信じていたが、ある日、突然“想像もしないカタチ”で別れを告げられる。それから20年以上、一切の連絡は途絶えているが、あるキッカケから“大阪で親の跡を継いだ”という情報だけを元に、涼子はカズトとの再会の旅に出ることに。