漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「ダブルインパクト」。昨年の第一回大会は、ニッポンの社長が2875組の中から勝ち抜き初代王者に。この度、第二回大会「ダブルインパクト2026」のエントリーを締め切り。今年も2800組を超えるエントリーが集まった。前回大会のファイナリストや「M-1」グランプリ、「キングオブコント」などの大型賞レースで輝かしい成績を収めた実力派芸人たちが多数参戦！

予選は3月16日（月）から東京、3月25日（水）から大阪でスタート。決勝戦は今年夏に日本テレビ・読売テレビ系にて生放送。果たして、真夏のお笑い頂上決戦を制する第二代王者は誰なのか？

■エントリー者の顔ぶれは？

今回のエントリー者の中で、前回大会のファイナリストや大型賞レースで決勝進出の実績がある芸人は以下の通り。

※準優勝以上の実績がある場合は最高実績のみ記載

・かもめんたる（キングオブコント2013優勝、ダブルインパクト2025決勝進出）

・ビスケットブラザーズ（キングオブコント2022優勝）

・鬼ヶ島（キングオブコント2013準優勝）

・うるとらブギーズ（キングオブコント2019準優勝）

・男性ブランコ（キングオブコント2021準優勝、M-1グランプリ2022決勝進出）

・コットン（キングオブコント2022準優勝、ダブルインパクト2025決勝進出）

・カゲヤマ（キングオブコント2023準優勝）

・ななまがり（キングオブコント2016決勝進出、ダブルインパクト2025決勝進出）

・ザ・プラン9（M-1グランプリ2006決勝進出）

・見取り図（M-1グランプリ2018・2019・2020決勝進出）

・やさしいズ（キングオブコント2018決勝進出）

・からし蓮根（M-1グランプリ2019決勝進出）

・滝音（キングオブコント2020決勝進出）

・蛙亭（キングオブコント2021・2023決勝進出）

・カベポスター（M-1グランプリ2022・2023決勝進出）

・ダンビラムーチョ（M-1グランプリ2023決勝進出、キングオブコント2024決勝進出）

・隣人（キングオブコント2023・2024決勝進出）

・ドンデコルテ（M-1グランプリ2025決勝進出）

・スタミナパン（ダブルインパクト2025決勝進出）

・セルライトスパ（ダブルインパクト2025決勝進出）

・にぼしいわし（THE W2024優勝）

・忠犬立ハチ高（THE W2024決勝進出）

賞レースファイナリストでは、鬼ヶ島、男性ブランコ、見取り図、ダンビラムーチョ、やさしいズ、からし蓮根らが初参戦。前回大会のファイナリストでは、かもめんたる、コットン、ななまがり、スタミナパン、セルライトスパが参戦することが決定した（※前回大会準決勝進出者は1回戦免除）。

大会出場者は、予選1回戦で漫才かコントかどちらか一方を選択して審査を受ける。それを勝ち上がれば、2回戦からはいよいよ漫才とコント両方での審査が始まる。異なる笑いの種目を同時に2つ完成させなければならない戦いは、まさに今年のキャッチコピー「芸人、出し尽くせ。」を体現する過酷な世界。この度、昨年のファイナリストたちの熱い戦いをモチーフに、芸人たちを鼓舞するポスタービジュアルも完成した。

■今後の予定

◎予選1回戦 東京会場は3月16日（月）、大阪会場は3月25日（水）からスタート

「漫才2分」か「コント2分」どちらか1つを出場者が選んで行い、審査する。

※予選1回戦合格者は即日、番組公式ホームページで公開します。

◎予選2回戦 5月予定（東京・大阪会場にて開催）

「漫才3分」→「コント3分」の順に2ネタ行い、合計得点で審査する。

◎準々決勝 5〜6月予定（東京・大阪会場にて開催）

「漫才」→「コント」の順に2ネタ行い、合計得点で審査する。

◎準決勝 6月予定（東京会場にて開催）

「漫才」→「コント」の順に2ネタ行い、合計得点で審査する。

◎決勝 今年夏放送予定（日本テレビ・読売テレビ系にて生放送）

※予選の詳細は公式ホームページに掲載。

※審査方法、スケジュールは変更の可能性があります。

■大会概要

「ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」

（日本テレビ・読売テレビ系）

キャッチコピー：「芸人、出し尽くせ。」

決勝放送日時：2026年夏

優勝賞金：1000万円

応募資格：プロ・アマ・芸歴不問

予選開始：2026年3月16日（東京）・3月25日（大阪）

審査基準：とにかく面白い漫才とコント

審査形式：漫才とコント、両方の得点で審査

予選1回戦は漫才とコント、いずれか1ネタを選択して披露。

予選2回戦以降は漫才⇒コントの順に2ネタ披露。

シード権：前回大会準決勝進出者は1回戦免除

詳細：応募規約などの詳細は公式ホームページにて公開

番組公式X：@double_impactTV

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/double-impact/