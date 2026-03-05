“令和のグラビアクイーン”田中美久、抜群プロポーション全開の“写真集オフショ”に多数の「いいね！」集まる
元HKT48・田中美久が5日にInstagramを更新。抜群のスタイルが際立つ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】“令和のグラビアクイーン”田中美久が「スタイル抜群」 大胆な水着姿も（19枚）
SNSにて、美しさあふれる姿を度々投稿している田中。最近ではグラビアでも活躍しており、3月9日には写真集『ぜんぶ、ほんと』（集英社）を発売する。
そんな彼女が「写真集発売まで2週間切りました！ 沢山の方の手元に届きますように!!」「そして、お渡し会完売ありがとうございます！ 当日券少しでも作れるようにスタッフさんに頼んどきます」と投稿したのは、写真集のオフショット。水着姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎ」などの声が集まっている。
引用：「田中美久」Instagram（＠mikumonmon_48）、X（@miku_monmon3939）
【写真】“令和のグラビアクイーン”田中美久が「スタイル抜群」 大胆な水着姿も（19枚）
SNSにて、美しさあふれる姿を度々投稿している田中。最近ではグラビアでも活躍しており、3月9日には写真集『ぜんぶ、ほんと』（集英社）を発売する。
そんな彼女が「写真集発売まで2週間切りました！ 沢山の方の手元に届きますように!!」「そして、お渡し会完売ありがとうございます！ 当日券少しでも作れるようにスタッフさんに頼んどきます」と投稿したのは、写真集のオフショット。水着姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎ」などの声が集まっている。
引用：「田中美久」Instagram（＠mikumonmon_48）、X（@miku_monmon3939）