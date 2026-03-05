深川麻衣×千賀健永が恋人役に ドラマ『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』4月3日スタート
深川麻衣が主演を務め、千賀健永が恋人役で共演するドラマ『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』（テレビ東京系／毎週金曜深24時52分）が、4月3日より放送されることが決定した。
【写真】『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』主演の深川麻衣
本作は、圧倒的な「旅情感」「景観」、そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめ直す、ありそうでなかった“新感覚の旅ドラマ”。2023年7月に放送が始まると、旅先での絶景や作品の世界観が人々の旅行欲を刺激し、実際にロケ地を訪れる視聴者が続出した。
2025年1月にはシーズン2が放送され、2026年、ついに待望のシーズン3の放送が決定。観る人の旅行欲をかき立てる大人のための至福の旅ドラマが、この春、新たなテーマで帰ってくる。
シーズン1では「夫婦」、シーズン2では「家族」をテーマに描かれてきたが、今回のテーマは「結婚」。結婚をしなくても幸せに生きていけるようになった現代。とある壁にぶつかった1組の恋人が、「結婚」という人生の旅の答えを探す“週末旅”へと向かう。
季節は春。綾香と隆が出会い、そして付き合って5年が経った。お互いに30代半ばへと突入し、「結婚」というものを意識するようになったものの、なかなかきっかけをつかめずにいた。そんなある日、綾香がテレビで目にしたのは、「週末旅」を通して本音を語り合う家族の姿。気づけば、そのまま隆を旅へと誘っていた。
旅先での美味しい食事や目の前に広がる絶景に癒やされ、久々に仲睦まじい時間を過ごす2人。だが、将来について語り始めた隆に、綾香の口から思わぬ告白があった。
結婚をしない選択。子どもを持たない人生。多様な生き方が認められ、1人でも生きていける時代。「結婚」という人生の旅は、人を解放させるのか、それとも何かに閉じ込めるのか。
付き合って5年が経つ恋人・隆との結婚を考え始めたころ、あることがきっかけで将来について悩まされる主人公・進藤綾香役には、深川麻衣。映画『パンとバスと2度目のハツコイ』で映画初出演にして主演を果たし、『第10回TAMA映画賞』最優秀新進女優賞を受賞。その後も、ドラマ『キンパとおにぎり』や『良いこと悪いこと』、映画『終点のあの子』や『架空の犬と嘘をつく猫』など、数多くのドラマ・映画・CMに出演している。
そして、綾香の恋人で保険会社に勤める小野隆役に千賀健永。Kis-My-Ft2のメンバーとして音楽活動やバラエティー番組などで幅広く活躍する傍ら、ドラマ『レプリカ 元妻の復讐』や『彼女がそれも愛と呼ぶなら』など、数多くの作品でインパクトのある役柄を演じ、俳優としても注目を浴びている。
各話で訪れる旅先にも注目の本作。ORIX HOTELS ＆ RESORTS（運営：オリックス・ホテルマネジメント株式会社）特別協力のもと、旅先の圧巻の景観、ご当地ならではのグルメやお酒、そして家族とともに過ごすあたたかな雰囲気の宿泊先が、「旅ドラマ」だからこその“旅情感”を生み出す。綾香と隆が紡ぐ「週末旅」に期待が高まる。
ドラマ25『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』は、テレビ東京系にて4月3日より毎週金曜深24時52分放送。
※深川麻衣、千賀健永ほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■深川麻衣／進藤綾香役
シーズン3では、「結婚観」が大きなテーマになっています。時代が進むにつれて、個人が尊重されたり、選択の自由が増えていることは、とても生きやすく素敵なことだと感じています。その反面で、選択肢が広がっているからこそ悩んだり、周りと比べてしまうこともあるのではないでしょうか。
交際5年目の2人が、週末旅をしながら結婚という選択をどう受け止めていくのか、ぜひ最後まで見届けていただけたらと思います。
そして全国各地の素敵な宿や景色、美味しいご飯がたくさん登場するので、このドラマが皆さんの旅のきっかけにもなったら嬉しいです。
■千賀健永／小野隆役
このドラマは「結婚のあり方」という、現代社会でたくさんの人が抱えているものを題材にしています。脚本を初めて読んだとき、僕も年齢的に人ごとではないなと思いました。異なる性別であり、育った環境や価値観も違う。そんな大きく違うものを持つ2人が大切な人と長く一緒にいるために譲れないものを守り、時に受け入れ、寄り添う。そんな絶妙で繊細な感情に、徹底的にフォーカスしているストーリーです。
僕の役は結婚をすることに現実味を感じていないながらも、年齢的に、そして周りからの影響で綾香との結婚を考えはじめます。しかし自分の意思が弱く、勇気を振り絞って伝えてもそれでよかったのか？と後悔を感じる瞬間があるも、綾香のことは愛している。そんな葛藤の中、綾香の予想外の言葉に困惑し、どんどん複雑になっていく。その中で結婚とは何なのかをさまざまな感情を感じながら学んでいく。そんな役です。
この脚本と隆は、僕の大きな挑戦だと思って、苦しみを抱えて自分ができる精一杯の隆をしっかり演じたいと思います。
■監督・プロデューサー・松本拓（テレビ東京）
2023年から始まった『週末旅の極意』は、視聴者の皆様のおかげでシーズン3を迎えることとなりました。「人間が持つ、日常における繊細な感情を映し出す」ことをテーマに、旅という非日常のなかで交わされる、限りなく日常的な会話をつないで参りました。
今回のサブタイトルにある「結婚」というものは、10人いれば10通りの考え方がある、普遍的でありながら、本当に様々な形がある、定義がとても難しいものであると思っています。
このドラマにおける、綾香と隆という2人の考え方もまた、星の数ほどある結婚の形のたった一つに過ぎないと思っていますが、この物語が、どこかにいる誰かの心に少しでも響き、少しでも人生が豊かになれば、それが本望です。
深川さんと千賀さんと、現場で沢山話しながら撮影をしています。人の感情はやっぱり難しいと、頭を抱えることもありますが、きっと、素敵な作品になると思います。
【写真】『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』主演の深川麻衣
本作は、圧倒的な「旅情感」「景観」、そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめ直す、ありそうでなかった“新感覚の旅ドラマ”。2023年7月に放送が始まると、旅先での絶景や作品の世界観が人々の旅行欲を刺激し、実際にロケ地を訪れる視聴者が続出した。
シーズン1では「夫婦」、シーズン2では「家族」をテーマに描かれてきたが、今回のテーマは「結婚」。結婚をしなくても幸せに生きていけるようになった現代。とある壁にぶつかった1組の恋人が、「結婚」という人生の旅の答えを探す“週末旅”へと向かう。
季節は春。綾香と隆が出会い、そして付き合って5年が経った。お互いに30代半ばへと突入し、「結婚」というものを意識するようになったものの、なかなかきっかけをつかめずにいた。そんなある日、綾香がテレビで目にしたのは、「週末旅」を通して本音を語り合う家族の姿。気づけば、そのまま隆を旅へと誘っていた。
旅先での美味しい食事や目の前に広がる絶景に癒やされ、久々に仲睦まじい時間を過ごす2人。だが、将来について語り始めた隆に、綾香の口から思わぬ告白があった。
結婚をしない選択。子どもを持たない人生。多様な生き方が認められ、1人でも生きていける時代。「結婚」という人生の旅は、人を解放させるのか、それとも何かに閉じ込めるのか。
付き合って5年が経つ恋人・隆との結婚を考え始めたころ、あることがきっかけで将来について悩まされる主人公・進藤綾香役には、深川麻衣。映画『パンとバスと2度目のハツコイ』で映画初出演にして主演を果たし、『第10回TAMA映画賞』最優秀新進女優賞を受賞。その後も、ドラマ『キンパとおにぎり』や『良いこと悪いこと』、映画『終点のあの子』や『架空の犬と嘘をつく猫』など、数多くのドラマ・映画・CMに出演している。
そして、綾香の恋人で保険会社に勤める小野隆役に千賀健永。Kis-My-Ft2のメンバーとして音楽活動やバラエティー番組などで幅広く活躍する傍ら、ドラマ『レプリカ 元妻の復讐』や『彼女がそれも愛と呼ぶなら』など、数多くの作品でインパクトのある役柄を演じ、俳優としても注目を浴びている。
各話で訪れる旅先にも注目の本作。ORIX HOTELS ＆ RESORTS（運営：オリックス・ホテルマネジメント株式会社）特別協力のもと、旅先の圧巻の景観、ご当地ならではのグルメやお酒、そして家族とともに過ごすあたたかな雰囲気の宿泊先が、「旅ドラマ」だからこその“旅情感”を生み出す。綾香と隆が紡ぐ「週末旅」に期待が高まる。
ドラマ25『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』は、テレビ東京系にて4月3日より毎週金曜深24時52分放送。
※深川麻衣、千賀健永ほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■深川麻衣／進藤綾香役
シーズン3では、「結婚観」が大きなテーマになっています。時代が進むにつれて、個人が尊重されたり、選択の自由が増えていることは、とても生きやすく素敵なことだと感じています。その反面で、選択肢が広がっているからこそ悩んだり、周りと比べてしまうこともあるのではないでしょうか。
交際5年目の2人が、週末旅をしながら結婚という選択をどう受け止めていくのか、ぜひ最後まで見届けていただけたらと思います。
そして全国各地の素敵な宿や景色、美味しいご飯がたくさん登場するので、このドラマが皆さんの旅のきっかけにもなったら嬉しいです。
■千賀健永／小野隆役
このドラマは「結婚のあり方」という、現代社会でたくさんの人が抱えているものを題材にしています。脚本を初めて読んだとき、僕も年齢的に人ごとではないなと思いました。異なる性別であり、育った環境や価値観も違う。そんな大きく違うものを持つ2人が大切な人と長く一緒にいるために譲れないものを守り、時に受け入れ、寄り添う。そんな絶妙で繊細な感情に、徹底的にフォーカスしているストーリーです。
僕の役は結婚をすることに現実味を感じていないながらも、年齢的に、そして周りからの影響で綾香との結婚を考えはじめます。しかし自分の意思が弱く、勇気を振り絞って伝えてもそれでよかったのか？と後悔を感じる瞬間があるも、綾香のことは愛している。そんな葛藤の中、綾香の予想外の言葉に困惑し、どんどん複雑になっていく。その中で結婚とは何なのかをさまざまな感情を感じながら学んでいく。そんな役です。
この脚本と隆は、僕の大きな挑戦だと思って、苦しみを抱えて自分ができる精一杯の隆をしっかり演じたいと思います。
■監督・プロデューサー・松本拓（テレビ東京）
2023年から始まった『週末旅の極意』は、視聴者の皆様のおかげでシーズン3を迎えることとなりました。「人間が持つ、日常における繊細な感情を映し出す」ことをテーマに、旅という非日常のなかで交わされる、限りなく日常的な会話をつないで参りました。
今回のサブタイトルにある「結婚」というものは、10人いれば10通りの考え方がある、普遍的でありながら、本当に様々な形がある、定義がとても難しいものであると思っています。
このドラマにおける、綾香と隆という2人の考え方もまた、星の数ほどある結婚の形のたった一つに過ぎないと思っていますが、この物語が、どこかにいる誰かの心に少しでも響き、少しでも人生が豊かになれば、それが本望です。
深川さんと千賀さんと、現場で沢山話しながら撮影をしています。人の感情はやっぱり難しいと、頭を抱えることもありますが、きっと、素敵な作品になると思います。