『アッコにおまかせ』後番組MCにくりぃむ上田 『上田晋也のサンデーＱ』4月スタート
上田晋也（くりぃむしちゅー）がMCを務める生放送情報番組『上田晋也のサンデーＱ』（TBS系）が、4月から毎週日曜11時35分に放送されることが決定した。上田がTBSの情報番組に出演するのは、2019年まで放送されていた『上田晋也のサタデージャーナル』以来で、7年ぶり。生放送の情報番組でMCを務めるのは今回が初となる。
本番組は、一見自分には関係ないと思える国内外のニュースを、「あなたもニュースの当事者です！」というメッセージとともに届ける、ウィークリーの生放送情報番組。
最大の特徴は、出演者の疑問を専門家がその場で解消していくライブ感だ。「正直、このニュースの意味がよくわからない…」「自分には関係ない気がする…」そんな誰もが抱く素朴な疑問を、上田晋也がスタジオですべて拾い上げ、徹底的に掘り下げる。
パネラー陣は、芸能人として自説を語るのではなく、子育て世代や現役大学生など、さまざまな立場を背負い、“ひとりの一般市民”として専門家に質問。「それって結局どういうこと？」「なんでそんなことが起きたの？」といった等身大のQに対し、専門家はパネラー陣がスッキリ納得するまで徹底解説する。Qの先には、「A（あ）っと驚く発見」が待っている――。ニュースが“難しい話”から“自分ごと”へと変わる瞬間を、生放送で届ける。
スタジオの空気感は、日曜昼のファミリーレストラン。井戸端会議のようにリラックスした雰囲気の中で、1週間のニュースに触れられる番組を目指す。今後も出演者などの情報が続々と発表される予定だ。
MCを務める上田は「日曜昼にゆっくりと寝そべりながらでも見ていただいて、見て良かったな、ためになったなと。“何か世の中を良くする一つの行動”とか堅苦しく考えなくてよいので、そのきっかけになるような番組を目指しております。毎週ぜひご覧いただければと思っております！ よろしくお願いいたします」とコメントを寄せた。
『上田晋也のサンデーＱ』は、TBS系にて4月から毎週日曜11時35分放送。
※上田晋也のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■上田晋也
僕自身も知らないことばかりなので、日々勉強しながら視聴者の皆さんと一緒に学び、考え、時には皆さんに教えていただきながらやろうと思っています。
初めていただいたレギュラー番組が『王様のブランチ』の中継リポーターだったので、僕はTBSがホームだと思っていて、ホームに久々に帰ってきたぞ！ という気持ちです。“TBSっ子”の上田です（笑）。
テーマだけ見ると「難しそう」と感じるかもしれませんが、見たら全然そんな難しいことではなく、わかりやすく、自分も考えなければいけないテーマを毎週お届けできればと思っています。生後半年から老若男女まで楽しめると思っています！ 特に学生の皆さんはこれを見たら将来得するよ！ 僕が子どもの頃にこういう番組があれば、学生時代良かったなと思う番組です。ですから、本当に学生さんにもたくさん見てほしいですね（笑）。
日曜昼にゆっくりと寝そべりながらでも見ていただいて、見て良かったな、ためになったなと。“何か世の中を良くする一つの行動”とか堅苦しく考えなくてよいので、そのきっかけになるような番組を目指しております。毎週ぜひご覧いただければと思っております！ よろしくお願いいたします。
