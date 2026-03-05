宮世琉弥、ドラマ『未解決の女』で初刑事役に 同郷の大先輩・鈴木京香と初共演
鈴木京香が主演する4月スタートのドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）に、宮世琉弥の出演が決定した。初の刑事役で同郷の大先輩・鈴木京香と初共演する。
【写真】鈴木京香＆黒島結菜の新バディがカッコいい！ 『未解決の女 Season3』キービジュアル
本作は、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチの頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、《文字》を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。現実社会でも数々の未解決事件が注目される中、最新シーズンではさらにパワーアップしたミステリーを届ける。
先月解禁された黒島に続き、今回から《6係のメンバー》としてもうひとり、20代のフレッシュな新キャスト・宮世琉弥が参戦することが決定した。
これまで『恋する母たち』や『君の花になる』、『ヤンドク！』などに出演してきた宮世。2025年には映画で単独初主演を果たし、アーティストとしても東京・国立代々木競技場第一体育館での2DAYSライブやイベントを成功させた。さらに昨年末には、日経トレンディ「2026年 来年の顔」に選出された超有望株が、『未解決の女』に新風を吹き込む。
宮世が演じるのは、6係に配属されて間もない新米刑事・夏目征也。物憂げな見た目とは裏腹に、お調子者で超おしゃべり――さらに、やる気は人一倍あるが往々にして空回り!? しかし、実は鋭い視点となんだか憎めない性格で6係を和ませる《ポンコツ系陽キャ“第六感型”刑事》を縦横無尽に演じ、新境地を開拓する。
何を隠そう、今回は宮世にとって初の刑事役だ。「いろいろと事前に勉強しながら撮影に臨みます」と意気込むが、その心の拠り所のひとつとなっているのが、初共演となる主演・鈴木の存在だという。「勝手ながら出身が同郷の宮城ということで、親近感が湧いています。いろいろ地元のことなど、話せたらいいなと思っています」と、胸を躍らせる。対する鈴木も「同郷なので、ご一緒するのがすごく楽しみ！ 今から期待が膨らむ一方です」と声を弾ませる。
最年少メンバーの夏目、さらに若き係長・日名子も加入することで、かつてないフェーズに突入していく6係。世代を超えて築かれていくチームワークと新鮮な掛け合いに、ぜひ期待してほしい。
木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』は、テレビ朝日系にて4月より毎週木曜21時放送。
※宮世琉弥のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■宮世琉弥（夏目征也・役）
――『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』への出演が決まった時の心境をお聞かせください。
過去のシリーズを見たことがあって、もともと好きなドラマだったので、『Season3』に参加することができて、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。大先輩の皆様に囲まれながらドラマを作っていくので、さまざまなことを現場で学ぶことができたら…と思っています。刑事役は初めてなので、いろいろと事前に勉強しながら撮影に臨みます。
――今回が初共演となる主演・鈴木京香さんの印象を教えてください。
鈴木さんとは初めて共演させていただくのですが、勝手ながら出身が同郷の宮城ということで、親近感が湧いています。いろいろ地元のことなど、話せたらいいなと思っています。
――今回演じられる6係の新米刑事・夏目征也を、どうとらえていますか？
以前までのシーズンにはいなかった、新しいスパイスになる人物じゃないかなと思いました。硬い空気に、柔らかい空気を入れてくれる役だと思います。台本を読んでいても、「夏目くん、それはさすがに違うんじゃない？」と思っていたら、逆にそこから新しい捜査のヒントが浮かんでくることも時々あったりして、かなり面白いキャラクターになっています。
――大森美香さんが手掛けられた脚本を読まれての感想を教えてください。
あっという間に3話まで読ませていただいて、「こことここがつながってるんだ！」と、いろいろな線がひとつになっていく感覚がすごく癖になりました。本当に楽しみです。
――視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。
今回新しいキャラクターとして、『未解決の女』に参加させていただきます。しっかりと自分の役をまっとうして、このドラマに新しい要素を届けられるように頑張ります！
【写真】鈴木京香＆黒島結菜の新バディがカッコいい！ 『未解決の女 Season3』キービジュアル
本作は、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチの頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、《文字》を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。現実社会でも数々の未解決事件が注目される中、最新シーズンではさらにパワーアップしたミステリーを届ける。
これまで『恋する母たち』や『君の花になる』、『ヤンドク！』などに出演してきた宮世。2025年には映画で単独初主演を果たし、アーティストとしても東京・国立代々木競技場第一体育館での2DAYSライブやイベントを成功させた。さらに昨年末には、日経トレンディ「2026年 来年の顔」に選出された超有望株が、『未解決の女』に新風を吹き込む。
宮世が演じるのは、6係に配属されて間もない新米刑事・夏目征也。物憂げな見た目とは裏腹に、お調子者で超おしゃべり――さらに、やる気は人一倍あるが往々にして空回り!? しかし、実は鋭い視点となんだか憎めない性格で6係を和ませる《ポンコツ系陽キャ“第六感型”刑事》を縦横無尽に演じ、新境地を開拓する。
何を隠そう、今回は宮世にとって初の刑事役だ。「いろいろと事前に勉強しながら撮影に臨みます」と意気込むが、その心の拠り所のひとつとなっているのが、初共演となる主演・鈴木の存在だという。「勝手ながら出身が同郷の宮城ということで、親近感が湧いています。いろいろ地元のことなど、話せたらいいなと思っています」と、胸を躍らせる。対する鈴木も「同郷なので、ご一緒するのがすごく楽しみ！ 今から期待が膨らむ一方です」と声を弾ませる。
最年少メンバーの夏目、さらに若き係長・日名子も加入することで、かつてないフェーズに突入していく6係。世代を超えて築かれていくチームワークと新鮮な掛け合いに、ぜひ期待してほしい。
木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』は、テレビ朝日系にて4月より毎週木曜21時放送。
※宮世琉弥のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■宮世琉弥（夏目征也・役）
――『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』への出演が決まった時の心境をお聞かせください。
過去のシリーズを見たことがあって、もともと好きなドラマだったので、『Season3』に参加することができて、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。大先輩の皆様に囲まれながらドラマを作っていくので、さまざまなことを現場で学ぶことができたら…と思っています。刑事役は初めてなので、いろいろと事前に勉強しながら撮影に臨みます。
――今回が初共演となる主演・鈴木京香さんの印象を教えてください。
鈴木さんとは初めて共演させていただくのですが、勝手ながら出身が同郷の宮城ということで、親近感が湧いています。いろいろ地元のことなど、話せたらいいなと思っています。
――今回演じられる6係の新米刑事・夏目征也を、どうとらえていますか？
以前までのシーズンにはいなかった、新しいスパイスになる人物じゃないかなと思いました。硬い空気に、柔らかい空気を入れてくれる役だと思います。台本を読んでいても、「夏目くん、それはさすがに違うんじゃない？」と思っていたら、逆にそこから新しい捜査のヒントが浮かんでくることも時々あったりして、かなり面白いキャラクターになっています。
――大森美香さんが手掛けられた脚本を読まれての感想を教えてください。
あっという間に3話まで読ませていただいて、「こことここがつながってるんだ！」と、いろいろな線がひとつになっていく感覚がすごく癖になりました。本当に楽しみです。
――視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。
今回新しいキャラクターとして、『未解決の女』に参加させていただきます。しっかりと自分の役をまっとうして、このドラマに新しい要素を届けられるように頑張ります！