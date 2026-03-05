柳俊太郎、ACEes作間龍斗、渋川清彦、田中直樹、4月期ドラマ『月夜行路』出演決定＆コメント到着
波瑠と麻生久美子がダブル主演する新ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の新キャストとして、柳俊太郎、作間龍斗（ACEes）、渋川清彦、田中直樹の出演が決定。初回放送日は4月8日に決まった。また、波瑠、麻生、新キャスト4人が出演するドラマの本編映像が「日テレドラマ」公式YouTubeにて初公開された。
【写真】『月夜行路』波瑠＆麻生久美子クランクイン！ 初日から長台詞も、コメント到着
秋吉理香子の同名小説を実写化する本作は、異色の凸凹バディが人生を取り戻す旅に出て、教科書でおなじみの文学の知識で事件を解決する文学ロードミステリー。
文学オタクのバーのママ・ルナ（波瑠）と、家庭では空気のような扱いの専業主婦・沢辻涼子（麻生）。ひょんなことから出会った2人は大阪へ旅に出るが、そこで殺人事件が発生。次々と巻き起こる奇妙な事件の鍵になるのは、漱石、太宰、乱歩…文豪たちが紡いだ言葉だった―。
柳は、野宮ルナの高校時代の同級生であり、大阪府警の刑事としてルナと涼子と共に事件解決に奔走する田村徹矢を演じる。
作間は、涼子の20年以上前の元カレで、主人公たちが大阪で探して回る謎に満ちた人物・佐藤和人役に決定。
渋川は、大阪府警で田村のバディとして活躍する心優しき先輩刑事・小湊弘樹、田中は仕事一筋で家庭を顧みない涼子の夫・沢辻菊雄を演じる。
柳は「刑事役ということで様々な難解な事件にどのような形で関わっていくのか、皆さんに楽しんでもらえたらなと思います」、作間は「これまで文学とはあまり接点のない人生を歩んできましたが、本作を通して、演じながら学ばせていただけたらと思っています」とコメント。
渋川は「バディの柳くんと一緒にスパイスで彩りを加え物語を進めていきますので応援よろしくお願いします」、田中は「私は仕事一筋、家の事は二の次、三の次にしてしまっている菊雄をしっかりと演じたいと思っています」と言葉を寄せている。
ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』は、日本テレビ系にて4月8日より毎週水曜22時放送。
※柳俊太郎の「柳」は「『柳』の異体字」が正式表記
新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■柳俊太郎
この度、田村徹矢役を演じさせていただくことになりました柳俊太郎です。波瑠さん麻生久美子さんという素敵な役者さんと共演できることをとても楽しみにしております。
台本を読んでみて、小説をもとに事件を読み解いていくという魅力的なミステリーになっていると思います。刑事役ということで様々な難解な事件にどのような形で関わっていくのか、皆さんに楽しんでもらえたらなと思います。
■作間龍斗（ACEes）
ACEesの作間龍斗です。物語が動くきっかけとなる大切な役と伺い、身が引き締まる思いです。これまで文学とはあまり接点のない人生を歩んできましたが、本作を通して、演じながら学ばせていただけたらと思っています。
波瑠さんや麻生さんをはじめ、いつも画面越しに拝見していた素敵な先輩方に少しでも追いつけるよう、必死にしがみついていこうと思います。ぜひ、放送を楽しみにしていただけたら嬉しいです。
■渋川清彦
以前、『真犯人フラグ』で「どっち」が口癖の刑事をやりました。今回の『月夜行路』でも刑事をやらせてもらいます。
しかもバディもいます。バディの柳くんと一緒にスパイスで彩りを加え物語を進めていきますので応援よろしくお願いします。
■田中直樹
ルナと涼子というタイプの違う二人が、旅をし事件に巻き込まれていく様がとても面白く、そこで見せるルナの洞察力がめちゃくちゃ凄いのです。
格好いい！気持ちいい！天晴れ！流石！もうなんて表現していいのかわかりませんが、その鋭さに感嘆致します。そしてルナとの出会いで涼子の人生が動いていくのもとても面白いです。
私は仕事一筋、家の事は二の次、三の次にしてしまっている菊雄をしっかりと演じたいと思っています。
