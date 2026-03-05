WBC開幕前日に大谷が会見

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日に開幕する。前日の4日、日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平（ドジャース）が東京ドームで会見を行った。最前列に座った台湾メディアが敬語も交えた日本語で質問。ニューバランスの「The Shohei Ohtani Collection」を身にまとった女性記者を直撃すると、国境を超えた大谷人気の一端がうかがえた。

「大谷選手お疲れ様でした。台湾のNEXT TVの張と申します」

ハキハキとした日本語で大谷に挨拶したのは張辰嬿（チョウ・チャンイェン）記者。続けて「大谷選手は2015年のプレミア12で台湾に来てくれましたが、その時は台湾チームとの対戦はありませんでした。でも、台湾のファンは大谷選手のような素晴らしい選手とプレーできるのをずっと楽しみにしていました。初戦の相手は台湾ですが、台湾の野球に対してどのような印象をお持ちでしょうか」と、流暢な日本語で質問した。

真っ直ぐに記者の目を見ながら耳を傾けた大谷は「一度行ったんですけど、本当にファンが熱狂的で、みんな野球が好きなんだなという印象でした。街を歩いても本当に綺麗で、気に入っていてまた行きたいなと思っています」などと答えた。

さらに張記者は2024年のプレミア12で台湾が優勝した時に、大谷がSNSでその事実をシェアしてくれたことに「台湾のファンは大変感動しました」と言及。「1年以上の時を経て、再び台湾と日本が対戦します。大谷選手は何を期待されますか。また、アジアの野球がともに成長し、刺激し合うことについてどのようにお考えでしょうか」としっかりした敬語で問いかけた。

大谷は「野球全体が盛り上がってくれることを本当に願っていますし、喜ばしいことだと思うので。この大会に関しては僕自身もプレーしていますし、日本チームの代表としてまず日本が勝つために全力で頑張りたいなと。その中でお互いが力を出し切っていい試合ができればいいなと思っています」と何度も頷いた。

大谷にインタビューするために日本語学科に進学

会見後、張記者に話を聞きに行くと、まず目についたのはその服装。ジャケット、パーカー、シューズ、全身がニューバランスの「The Shohei Ohtani Collection」だった。「大谷翔平選手の大ファンなんです」と照れ笑い。実は日本語を学び始めたのも「大谷選手のため」だった。

きっかけは2015年プレミア12の韓国戦。大谷はオープニングラウンドの初戦で6回無失点と圧倒すれば、再戦となった準決勝でも7回1安打11奪三振無失点と寄せ付けなかった。当時高校生だった張記者は大谷の快投に「すごい！」と一目惚れ。大谷選手にインタビューしたい――。その思いから大学は日本語学科に進学し、2019年には1年間法政大学にも留学した。

すでに大谷はメジャーに移籍していたが、毎年のように渡米して観戦。目標通り大学卒業後は記者の道へ進み、昨年のMLB東京シリーズでついに大谷にインタビューするという夢を叶えた。「めちゃくちゃ緊張しました。今も緊張しています」。内心はドキドキだったというが、日本人記者にも勝るとも劣らない丁寧な言葉遣いで堂々と仕事を完遂した。

2つ目の質問で尋ねた2024年プレミア12後のSNS投稿については「台湾はみんな大谷選手が大好き。みんな興奮していましたし、私も感動しました。大谷選手はやっぱり良い人」と感激。では、6日に日本と台湾が対戦する時、大谷の打席はどちらを応援するのか。「うーん……やっぱり台湾を応援します。日本は絶対先に進めますよね。でも台湾はちょっとギリギリだから（笑）」とはにかんだ。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）