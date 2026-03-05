連載「ベースボールの現在地」 豪州代表の注目選手たち

「THE ANSWER」では、5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に合わせて参加各国の野球を紹介する連載「ベースボールの現在地」を展開する。前回初の8強入りを果たしたオーストラリア代表は8日、天覧試合となる東京ドームでの1次ラウンドで日本代表「侍ジャパン」と対戦する。チーム広報のエリック・バルナー氏に、日本のファンにも注目してもらいたい期待の選手を聞いた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・鉾久 真大）

◇ ◇ ◇

「豪州代表は興味深いチームだと思います。なぜなら、世界中のほとんどの人が知らない選手たちで構成されているから。名を上げて、物語の主役になれるチャンスが全員にあります。エキサイティングなことですよね」

ワクワクした様子で語ってくれたのは、2023年のWBCから代表チームの広報を務めるバルナー氏。12年近くアデレード・ジャイアンツで様々な業務をこなすなど、国内リーグABLにも精通している。思い出すのは3年前。WBC3試合で印象的な投球をしたミッチ・ニューボーン投手が、大会後にフィリーズとマイナー契約を結んだことだ。今大会でも世界の目に留まる選手の出現を期待する。

今回の注目選手は何と言っても23歳のトラビス・バザーナ内野手だろう。2024年の米大リーグドラフトで全体1位指名を受けた超有望株。同年11月のプレミア12でフル代表デビューを果たし、今季にもメジャーデビューが期待されている。「バザーナの名前はみんな知っていますからね」。バルナー氏はそう言って、別のブレーク候補を挙げてくれた。

1人目は代表初選出となるカーティス・ミード内野手。2023年にレイズでメジャーデビューし、昨季途中にホワイトソックスに移籍した。昨季はキャリアハイとなる90試合に出場し、打率.238、OPS.620。一、二、三塁を守り、5月には3戦連発も記録した。「彼がWBC、東京ドームという大きな舞台でどんなパフォーマンスをするのか楽しみです」。今季から村上宗隆内野手の同僚となる25歳に期待した。

次に挙げたのは左腕のジョシュ・ヘンドリクソン投手だ。米サンディエゴ大を経て、2019年ドラフトでフィリーズから38巡目指名を受け、2021年には3Aまで昇格。しかし、2023年に左肘を痛め、トミー・ジョン手術を受けた。「600日間、怪我で野球ができなかった。そこからカムバックして、懸命に努力してきたんです」。昨季、米独立リーグで復活。冬にはジャイアンツのABL優勝にも貢献した。

「94〜95マイル（約151.3〜152.9キロ）の速球を持つ28歳の左腕です。多くの人を驚かせると思っています」とバルナー氏は太鼓判を押した。

消防士や超大手で働くコンサルタントも

もう1人、「スタメンになるか代打になるか、どれぐらい出場するかは分かりませんが……」とした上で、「注目すべき伸び盛りの名前」として紹介したのは24歳のクリス・バーク外野手。ABLメルボルン・エイシズでは外野だけでなく捕手の経験もある。「彼はU-23代表で主将を務めていました。今大会か次の大会で主役になるかもしれないこれからの若手です」。WBCは今回が初選出だ。

記者が取材した2月24日の警視庁野球部との練習試合でも中堅方向に鋭い打球を連発し、3打数3安打。身長は約178センチと大きくないが、コンパクトなスイングでしっかりとボールを捉えるバットコントロールが印象に残った。

他にもエンゼルス時代に大谷翔平投手と同僚だった俊足堅守のアーロン・ホワイトフィールド外野手、2月28日のDeNA戦で3回を完全に抑えたジャック・オローリン投手など、メジャー経験者は5人。一方、普段はフルタイムの仕事をこなしながら野球を続けている選手も少なくない。

トッド・バン・スティーンセル、サム・ホランド両投手は野球コーチ。ティム・ケネリー外野手、ローガン・ウェイド内野手は消防士だ。キーラン・ホール投手は電気技師として働き、ロビー・パーキンス捕手は世界最大級の会計事務所デロイトでコンサルタントをしている。日本人の母を持ち、日本語を操るジョージ・カリル内野手も。誰もが知る大物はいないが、チーム力で初の4強を目指す。

◇ ◇ ◇

3月5日に第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が開幕する。2006年に第1回が行われてから20年、過去3回優勝した日本の強さが世界に認められる一方、国際大会を通じて世界の野球の距離は着実に縮まってきている。「THE ANSWER」では大会期間中「ベースボールの現在地」と題し、選手やスタッフが“国際野球”に挑む思いを伝える。他の種目と競技人口を比較すればマイナーと言われることもある野球。ただ世界中に、このゲームを愛する人がいる。注目される数年に一度の機会だからこそ、世界の野球の今を知り、ともに未来を考えるきっかけを作る。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）