ドバイに移住した４児の母のモデルで起業家のＭＡＬＩＡ．が、長女との親子ショットを披露した。

日本時間５日までにインスタグラムで「３月３日女の子の日おめでとう わたしにとって３番目の赤ちゃんは女の子だったから それ以来、雛祭りは特別な日」ととつづり、「ごめんね、１日遅れちゃったけど ママからたくさんの愛を込めて」とメッセージ。

「そして今は、お嫁ちゃんも 可愛い孫娘も２人も増えたから、嬉しさも増し増し」と明かし、「写真はＡｌｉａがまだＤｕｂａｉに暮らしていた時のもの ふたりとも髪の色が明るーい」と金髪の２ショットをアップした。

フォロワーは「美人姉妹」「双子みたいですｗ」と並んだ姿に驚きの声を寄せた。

ＭＡＬＩＡ．は２００１年に元サッカー選手の田中隼磨氏と結婚し、長男をもうけるも０４年離婚。プロ格闘家・山本ＫＩＤ徳郁さんと０５年に再婚して１男１女をもうけたが、０９年に離婚。１５年にサッカー選手の佐藤優平と再々婚するも、１７年離婚。同年１１月にモデルの三渡洲舞人と結婚し、１８年８月に第４子の三男を出産したが、１９年４月に離婚を発表。長男はＪリーガーとして活動し、次男と長女はモデルデビュー。２２年８月に三男の教育のためドバイ移住を報告。２３年１２月に「初孫が産まれました」とＳＮＳで報告し、昨年９月に「２人目のお孫ちゃんが生まれましたーっ」と明かしていた。