6歳でミャンマーから来日し、日本で育ったティンダン監督。日本映画学校（現・日本映画大学）で学び、卒業制作の『エイン』は映画祭などで高く評価された。そして自主制作で『めぐる』を撮り終えた後の2021年4月、クーデター後のミャンマーで市民デモを取材中に拘束され、そのまま約2年にわたり刑務所に収容されていた。『エイン』と『めぐる』の同時公開を控えたティンダン監督にインタビューした。

ティンダン監督

茨城の図書館と『スタンド・バイ・ミー』

ティンダン監督と映画の出会いは、茨城県の静かな田舎町にあった。

「茨城県の、電車も通っていないような市で育ちました。家も裕福ではなかったので、図書館で無料のビデオを借りて観るのが唯一の娯楽だったんです。そこで『スタンド・バイ・ミー』などの作品に感銘を受けたのが、映画の道を志したきっかけですね。最初は役者を目指して子役をやっていた時期もありましたが、次第に自分の手で演出をしたいという気持ちが強くなり、日本映画学校へ進学しました」

今村昌平氏が創設した同校で、天願大介監督のゼミに所属。今回公開される『エイン』は、21歳の時に制作した卒業制作作品だが、当初は違う題材を扱おうとしていたという。

「最初は1988年のミャンマーのクーデターを題材に脚本を書いたのですが、天願先生に『これは危険だし、面白くない』と一蹴されてしまって（笑）。締め切り間近で諦めかけていた時、ダメ元で自分の好きな作品の雰囲気で、自分の実体験を反映させて書いたのが『エイン』でした。その脚本が認められて、その年の卒業制作として撮影する5本のうちの1本に選ばれたんです」

「小便を凍らせて食べるんだろ」

『エイン』の主人公は家族でミャンマーから移ってきて1年になる男子高校生。クラスメートや近隣の人々の好奇の眼、無意識な偏見に反発を隠し切れない。日本に馴染もうとする両親や無邪気な弟にも苛立ちを感じてしまう。『エイン』には、日本社会の中で「外国人」として生きる子供たちの、言葉にならない葛藤がリアリティを持って描かれているが、劇中のエピソードの多くは、彼が実際に体験したことだという。

「主人公の弟役のキャラクターは、僕自身の幼少期に近いですね。例えば、劇中に『ミャンマー人は小便を凍らせて食べるんだろ』という非常にインパクトのあるセリフがありますが、あれは僕が小学生の頃に実際に言われた言葉なんです。子供心に衝撃を受け、ずっと心に残っていました。また、男の子たちが乱暴にいじめてくる一方で、女の子たちが優しく受け入れてくれたという記憶も、作品に反映されています」

近所の婦人が「親切のつもりで」古着を大量に持ってくるシーンなど、悪気はなくとも、受け取る側にとっては「差別」や「疎外感」として突き刺さる瞬間が描かれており、20年前の作品でありながら現在の日本社会にも通じるものが感じられる。

仲間たちと作り上げた渾身の自主制作『めぐる』

同時に公開される『めぐる』は、2017年に撮影された。大学卒業後、一度は会社員として働いたティンダン監督は、映画への情熱を捨てきれなかった。

「『めぐる』は、ほぼ自費で制作した作品です。予算もほとんどない中、当時出たばかりのパナソニックのDMC−GH4というデジタル一眼レフカメラを使い、日本映画学校時代の同期たちを集めて撮影しました。編集の辻田恵美さん（のちに『シン・エヴァンゲリオン劇場版』など）や、照明、撮影のスタッフなど、今では第一線で活躍している同期たちが、仕事の合間を縫ってボランティアに近い形で協力してくれました」

脚本は、やはり日本映画学校時代の同期である山粼佐保子氏（のちに『愛に乱暴』など）が執筆。就職の面接に急ぎ、発車間際の電車に駆け込み乗車をした女性の行動が、波紋のように様々な人生にさざ波を起こしていく。複雑に入り組んだ構成と、登場人物たちの生々しい感情の揺れ動きが特徴的な作品だ。

「山粼さんの脚本を何度か読むうちに、自分には書けない内容でありながら、深く感情移入できる部分があると感じ、挑戦を決めました。駅のホームを貸し切ったり、エキストラを集めたりと、自主制作としてはかなり無茶なこともしましたが、仲間の支えがあって完成させることができました。2020年には海外の映画祭で賞をいただくこともできましたが、その後私が2年にわたってミャンマーで拘束されたことで、今回ようやく日本での公開にこぎつけました」

ミャンマーでの拘束、2年間に及ぶ過酷な監獄生活

2021年2月のミャンマーでの軍事クーデター後、ティンダン監督は現地のデモを取材し、日本へ情報を発信していたが、それが軍当局の目に留まることとなった。

「当局が僕を探しているという情報は事前に耳に入っていましたが、逃げ切ることはできませんでした。ホテルに踏み込まれ、そのまま連行されました。罪状は『反政府活動』。そこから始まったのは、想像を絶する過酷な日々でした」

尋問は熾烈を極め、目隠しをされた状態で棒による殴打などの拷問を受けた。

「手錠をかけられたまま、殴る蹴るの暴行を受けました。特に足を集中的に棒で殴られ、数日後には足が紫色に腫れ上がり、内出血でひどい状態でした。隣の独房にいた若い男の子は、顎が外れて一晩中うめき声を上げていました。何もできない自分も辛かったですし、いつ終わるかわからない恐怖が常にありました」

過酷な刑務所生活の中で、やはりミャンマーで取材中に当局に拘束された、ジャーナリストの北角裕樹氏やドキュメンタリー映像作家の久保田徹氏に会った。

「刑務所の中で久保田さんの通訳をしました。拘束のニュースを知って、所長に直談判し、通訳になりたいと懇願したんです。刑務所はワイロを渡さないとまともに生きられないような場所ですから、それなりの方法で交渉を重ねて。結果、少しは久保田さんの手助けをすることができたかなと思います」

身近な差別、遠い国の不条理

2年以上の拘束を経て解放されたティンダン監督は、その経験を振り返って言う。

「刑務所の中での経験は、間違いなく今後の創作に影響を与えると思います。人間観察を嫌というほどしましたし、極限状態での感情の変化、そして世の中にある『不条理』というものを身をもって知りました。ミャンマーでは今も多くの人々が苦しんでいます。ジャーナリストがいなければその声は届かないし、僕のような映画監督が表現しなければ、忘れ去られてしまう現実があります。

映画は、言葉や国境を超えて何かを伝えることができる力を持っています。僕の作品を通じて、身近にある差別や、遠い国で起きている不条理について、少しでも考えるきっかけになれば嬉しいです」

『エイン』

監督：ティンダン／出演：フォン･テェッキン･ウィン、ピイ･ピョオ･パイン、タ･タン･モウエ、スウィ･スウィ･ウィン、光石研（特別出演）／2006年／日本／45分／制作/配給：合同会社CHAMP ASIA／配給協力：NEGA／ ©日本映画大学／アジアフォーカス福岡映画祭2006、第6回伊参スタジオ映画祭に正式出品された。



『めぐる』

監督：ティンダン／脚本：山粼佐保子／出演：生越千晴、小野花梨、小出水賢一郎、小野孝弘、泊帝、ししくら暁子、姫愛奈ラレイナ／2020年／日本／30分／制作/配給：合同会社CHAMP ASIA／配給協力：NEGA／©合同会社CHAMP ASIA／ボンダンス国際映画祭2022最優秀短編賞、ライジングサン国際映画祭2021日本短編映画部門グランプリ、第3回小布施短編映画祭鴻山部門作品賞、ワッタン映画祭2020審査員特別賞を受賞。



3月6日（金）よりアップリンク吉祥寺、テアトル梅田、アップリンク京都ほかにて2作全国順次公開

（週刊文春CINEMAオンライン編集部／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）