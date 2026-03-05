〈《健康診断の結果はここを見よ！》「肝臓は血小板の数値が大事」…なぜ検査の数値を組み合わせると本当の病気リスクが分かるのか〉から続く

健康診断のシーズンを迎え、結果に一喜一憂している人も多いはず。年間3万人を診察する総合診療医の伊藤大介さんは、「健康診断こそが深刻な病気の『芽』を摘むことができる唯一の方法です」と強調する。

【図表】検査項目を『レベル』と『スピード』に分ける

そんな伊藤さんの著書『総合診療医が徹底解読 健康診断でここまでわかる』には、健康診断の受け方を180度変える目からウロコの活用術が満載。

本の中では健康診断を受けるうえで、ぜひ知っておいてほしい「3大原則」を紹介しており、今回は二つ目の原則「検査項目を『レベル』と『スピード』に分ける」についての解説部分を掲載する。

◆◆◆

【原則2】検査項目を「レベル」と「スピード」に分ける

健康診断の検査は「レベル」と「スピード」の項目に大きく分けることができます。

「レベル」は、「これまでの生活で体内にどのくらいのダメージが蓄積しているか。病気のリスクがどのくらい進行しているか」を意味します。

一方の「スピード」とは、「将来的にどのくらいの速さで体調が悪化したり、病気を発症したりするか」を意味しています。

仮に健康な体を「スタート」として、心筋梗塞や脳卒中、がんなど深刻な病気の発症を「ゴール」としましょう（なるべく近づきたくないゴールですが……）。下の図表（2）のように日々の経過時間を横軸、病気を発症するまでのレベルを縦軸にするとします。

図表（2） 病気の「レベル」





BさんとCさんが健康診断を受けた結果、Bさんの方が検査の数値が悪かったとしましょう。その場合、Bさんの方が「レベル」が高く、ダメージが蓄積しているので、病気の発症により近づいていることになります。一方のCさんは、病気の発症までにまだ余裕があるので、「レベル」が低いということです。

「眼底検査」は動脈硬化の進行を測っている

具体的な例で言うと、腎機能を表す「クレアチニン」の数値は、健康診断の血液検査で分かりますが、これは過去、腎臓にどのくらいのダメージが蓄積したかを表しています。いわば慢性腎不全を発症するまでの「レベル」を測ることが一つの目的です。これまでに失った腎機能を回復させることはかなり難しい。一度、進行したら元に戻すことができないのも「レベル」の項目の特徴です。

「眼底検査」も「レベル」を測る検査項目です。

眼底検査は、緑内障や網膜剥離などの目の病気に加えて、実は、糖尿病による網膜症や眼の血管の動脈硬化のレベルを調べています。動脈硬化とは血管内にコレステロールやカルシウムが蓄積して、血管が硬くなることです。つまり血管にどのくらいダメージが蓄積して、動脈硬化が進行しているかを測っているのです。

一度硬くなってしまった血管は元に戻すことができません。目の血流が悪くなれば、最悪の場合は失明してしまうので、それを防ぐためにも「眼底検査」では、動脈硬化の「レベル」を測っているのです。

「コレステロール」「AST」「ALT」は簡単に改善できる

では、もう一つの「スピード」について、先ほど「将来的にどのくらいの速さで体調が悪化したり、病気を発症したりするか」を意味するものだと説明しましたが、改めてBさんとCさんの例で見てみましょう。

Bさんは健康診断を受けて、「病気の発症までに余裕がない」ことがわかり、頑張って生活習慣を改善させたとします。反対にCさんは「余裕がある」ことに安心して、毎日続けていた運動をやめてしまい、健康を省みない食生活を送るようになったとします。

すると、下の図表（3）のように、「レベル」が低かったはずのCさんの状態が一気に悪化して、病気を発症してしまう。逆に「レベル」が高かったはずのBさんは、何とか現状を維持して、発症を免れているということです。

図表（3） 病気の「スピード」

先ほどの「レベル」は元の状態に回復できないことが特徴でしたが、「スピード」の方は乱れた生活習慣を続けていれば一気に速まりますし、逆に改善に努めれば、スピードを落とすこともできる。この変動しやすさが特徴です。

例えば、血液検査では、コレステロールの数値も測ります。血管内のコレステロールの濃度が高くなれば、当然、動脈硬化に発展してしまいますが、コレステロール値それ自体は、食事などによって簡単に変動します。つまり、一生懸命、生活改善に取り組めば、それがすぐさまコレステロール値に反映して、動脈硬化も遅らせることができるのです。

血液検査で分かる「AST」や「ALT」などは、肝臓の機能を表していますが、この数値も実は「スピード」の項目に当たります。

どちらも「現在の肝臓の炎症の程度」を示しており、脂肪肝やアルコールの摂取などで肝臓にダメージが加われば、簡単に肝機能障害のリスクが上がります。そのまま放置すれば肝硬変になってしまうでしょう。逆に言えば、脂肪肝を緩和し、アルコールを控えれば、ASTやALTは簡単に改善され、肝硬変を発症するまでの「スピード」を抑えることができるのです。現に、体重を5％落とすだけで、7割の方が肝機能を正常に戻すことができたというデータもあるくらいです。

改めてまとめると、過去のダメージの蓄積が「レベル」であり、将来的に病気を発症するまでの速さが「スピード」です。

伊藤大介（いとう・だいすけ）

1984年、岐阜県生まれ。東京大学医学部卒業後、同大医学部外科博士課程修了。肝胆膵の外科医を経て、その後、内科医・皮膚科医に転身。日本赤十字医療センターや公立昭和病院などを経て、2020年に一之江駅前ひまわり医院院長に就任。1日に約150人、年間3万人以上の患者を診察する。日本プライマリ・ケア連合学会認定医、同指導医、日本病院総合診療医学会認定医、マンモグラフィ読影医。2025年に日本外科学会優秀論文賞を受賞。

（伊藤 大介／文春新書）