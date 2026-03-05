織田信成、トーク中にまさかのフリーズ「ちょっと泣きそうに…」 突然の出来事に共演陣も困惑
フィギュアスケート解説者でタレントの織田信成が、3日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜 後11：59）に出演。妻に対する愛情表現を語った。
【写真】思い込み上げ…織田信成、号泣
この日のテーマは「国際結婚」。ゲスト出演した織田は妻への愛情表現について「結構言う方ではありますね」と明かすと「やっぱり結婚ってそういうことかなと思っていて。妻の一番の味方は自分やし」などと妻に対する思いを語った。続けて「みんなが何を言おうと、世界中で一番の味方…」と語ると突然、「ちょっと泣きそうに…」と声を震わせ、顔を隠した。
突然の出来事にMCの上田晋也は「いやいや、泣くような流れではなかった」と困惑した表情を浮かべるも、織田は既に涙目。その後も懸命に言葉を紡いだ織田だったが、上田は「もうええわ！何を泣いているのか意味が分かんねえ！」とトークを遮断。スタジオの笑いを誘った。
