岡崎紗絵“栗田凛”が主人公の『プロフェッショナル』特別編がFODで配信決定【コメントあり】
俳優の玉木宏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』（毎週木曜 後10：00）の世界観を継承したオリジナル特別編『プロフェッショナル 保険調査員・栗田凛』がフジテレビが運営する動画配信サービスFODで配信されることが決定した。
【写真】どういう展開!?純白のウエディングドレスに包まれた岡崎紗絵
今回、深山リサーチに持ち込まれたのは、ある整骨院による保険金の不正請求疑惑に関する案件。都内にある「かちこち整骨院」で、治療費の請求内容に不自然な点があるとのことで、オリエント保険の沢木（野間口徹）から依頼が舞い込む。
海外出張中の天音（玉木宏）に代わり、今回は凛（岡崎紗絵）が単独で調査することに。
そして沢木は不思議なことに深山（小手伸也）には内密で調査をしてほしいとのことだった。というのも、以前深山に調査を依頼したところ、「不正は確認できない」と報告があり、オリエント保険は深山がかちこち整骨院の不正請求に加担している可能性も含め、“保険調査の調査”という極秘ミッションを凛に依頼してきたのだった。
凛が現場に足を運ぶ中で見えてくるのは、色気駄々洩れのセクシー院長・稲垣楓の圧倒的な存在感と巧みな立ち振る舞い。通院患者の村岡学（三又又三）たちにも証言を求めたものの、誰もかれもが彼女の虜で思うように調査は進まない。そして楓院長の挙動からは、本編で天音たちの宿敵として登場した氷室貴羽（長谷川京子）との共通点もあり…？
果たして、この事案の裏に隠された真実とは。そして凛はこの調査を通して、本当の意味で一人前の保険調査員になれるのか。
■出演者コメント
岡崎紗絵
「また本編とは違う面白さがあって楽しみながら演じさせていただきました。
深山所長が保険金詐欺に加担しているんじゃないかと、常にアンテナを張って、
身内であろうが正義を貫くところが凛らしいなと思いました。コミカルな要素と、問題の核に迫るシリアスさのコントラストがいつもよりもはっきりしていて、それがまた面白さを引き出していると思います。是非楽しんで観ていただきたいです」
東雲うみ
「今回、整骨院の院長・稲垣楓を演じさせていただきました東雲うみです。楓は色気駄々洩れで患者さんを虜にする大人な女性。普段の私とはかなりかけ離れていて、演じるのがとても難しい役でした。役作りのために実際に整骨院へ通い、先生方の施術の様子や立ち振る舞いを研究しました。楓の魅力を少しでも表現できていれば嬉しいです。
ぜひご覧ください！」
三又又三
「監督から“三又さん、是非【武田鉄矢風】にお願いします”との要望があり、１シーンだけだったと思うんですけど、僕のスイッチが入って、全編【武田鉄矢風】で演じてしまいました。岡崎さんの強力なパワー、東雲さんの妖しい雰囲気を楽しみながら、皆さま是非ご覧ください。余談ですが、玉木宏さんを現場でお見掛けして“いい男だなあ…”と、柔術を教えて欲しかったです」
