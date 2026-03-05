ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Juice＝Juice」が、マクドナルドの期間限定商品「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」とコラボしたウェブCMが4日にスタートした。

Juice＝Juiceは昨年10月8日にリリースした楽曲「盛れ！ミアモーレ」（略して「盛れミ」）が大バズり中。

インパクトの強い情熱的なラテン調のダンスナンバーで、「隙あらばアモーレを踊りたくなる」を略した「隙アモ」という言葉遊びでファンを中心に人気が爆発。

数多くのアイドルらがTikTokなどに「踊ってみた」動画を投稿。SNS関連動画の再生回数は約4億回再生を数える。

ウェブCMではメンバーが「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」を手に、ステージで「油断できないわ〜♪てりたまチャンス！」「アモーレ〜♪てりたまーレ！」などと「盛れ！ミアモーレ」の替え歌を熱唱。

最後に新メンバーの林仁愛（14）が「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」にかぶりつく内容になっている。

この「盛れ！てりたまーレ」のウェブCMに、リーダーの段原瑠々（24）は自身のブログで「こんなことがあっていいんですか。本当にうれしい！！！」と大喜び。自身も「てりたま」が大好きだといい「まさか盛れミのポーズでてりたまを持てる日が来るなんて思っていなかったなぁ」と感慨深げに続けた。

さっそく4日には「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」を実際に食べたといい「この春は『盛れ！てりたまーレ』、みんなで楽しみましょう〜」とアピールした。