イランへの攻撃をめぐり、アメリカのヘグセス国防長官は「アメリカは圧倒的に勝利している」としたうえで、さらなる大規模攻撃の準備を進めていると述べました。

アメリカ ヘグセス国防長官

「アメリカは圧倒的に勝利を収めている。容赦なく、壊滅的なまでに」

ヘグセス国防長官は4日、イラン攻撃の成果をこのように強調し、「我々は必要な限り戦いを続けることができる」と話しました。作戦は「まだ初期段階にある」としていて、追加の戦力を展開させる考えを示しています。

また、インド洋でイランの軍艦をアメリカ軍の潜水艦が魚雷で撃沈したことも発表しました。

現場はイランからおよそ3000キロ離れたスリランカ沖で、現地メディアはスリランカ政府高官の話として、乗組員180人のうち少なくとも80人が死亡し、32人が救助されたと報じています。

ホワイトハウスによりますと、攻撃開始からこれまでに2000以上の標的を攻撃し、潜水艦を含む20隻以上の艦艇などを破壊したということです。

制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、こうした攻撃により、イラン側のミサイル発射やドローン攻撃の回数が大幅に減少したとしています。