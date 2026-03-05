ヒロミ＆相葉雅紀、2時間SPで巨大マグロの解体ショーに挑戦 旅館庭園の復活にも奮闘
タレントのヒロミと嵐の相葉雅紀がきょう5日、テレビ朝日系『相葉ヒロミのお困りですカー？２時間SP』（後7:00〜9:00）に出演する。
【番組カット】爽やか…遠くに手を振るヒロミ＆相葉雅紀
同番組は、全国の人々の“お困りごと”を全力解決して日本を元気にするバラエティー。今回の2時間SPでは“お困りごと”2本立てとなっている。
最初に２人が挑むのは、早朝から夜遅くまで、超多忙なこんにゃく農家を営む夫婦の「子どもたちにちゃんとしたご飯を作ってあげられていない」という困りごと。子どもたちの好物がマグロだと聞いたヒロミと相葉。夫婦の自宅リビングで超豪華な「マグロの解体ショー」を行うことに。用意した約45キロの巨大本マグロを解体し、フルコースを振る舞う。
番組では“なんでもできる”ことでおなじみのヒロミだが、マグロの解体は初体験。相葉と2人で硬い骨に苦戦しながらも、「子どもたちを喜ばせるために…」と全力で解体に挑む。料理初心者のヒロミは、キッチンと庭を行き来しながら、カマや尻尾をおいしく食べてもらおうと大奮闘。一方の相葉は、子どもたちが大好きな刺身を特大舟盛りに盛り付ける。
はたして、マグロを余すところなく使った贅沢なフルコースは無事に完成するのか。解体ショーに大興奮の子どもたちが、完成した豪華な晩ごはんを前にした際の反応やいかに。
続いて2人が向かったのは、初めての静岡県。伊豆長岡温泉で120年の歴史をもつ旅館の「名物旅館の庭が荒れすぎて困っている」という困りごとに挑む。
10年前に閉館したものの、「町おこしイベントの際に美しい庭園を見てほしい」という希望を叶えるべく、2人は下見を開始。雑草やツルに覆い尽くされた庭園に絶句しながらも、ヒロミが編み出した作戦は「生かせるものは生かす」――。
四方が建物に囲まれているため重機が使えず、人力だけが頼りという過酷な状況に、庭師や地元の消防団が駆けつける。相葉、ヒロミと地元の助っ人軍団が一丸となって作業を続けるうちに、少しずつ庭が元の顔をのぞかせていく。
すると急にひらめいた相葉が「何か庭にシンボルが欲しい…伊豆のシンボル・河津桜を植えたい」と熱望。「ってことは、土を掘らなきゃいけないんだよ（笑）!?」と苦笑するヒロミを横目に、相葉はヤル気をみなぎらせていく。
相葉のもとに到着したのは重さ400キロ級の河津桜。相葉は「ヒロミさんに怒られないかな…（笑）」と思わず苦笑い。 さらに、泥でぬかるんだ池の掃除に取りかかったヒロミにも「これ、足湯にできるじゃん！」など、次々にアイデアが湧いていく。
全身泥だらけで「風呂入りたい…」とつぶやきながらも、町の人に喜んでもらいたい一心で大奮闘を続ける2人。掃除のプロ級の実力をもつ2人が「これはやっべぇぞ」と絶句したほど荒れ果てていた庭園は、どう生まれ変わるのか。
