犬が『お気に入りの場所』ばかりで過ごす理由

1.落ち着くから

犬は野生時代穴蔵で生活していました。そのため広い場所よりも狭くて薄暗い場所を好みます。テーブルの下や家具に囲まれた場所などが好きな犬は多いですね。

また犬は聴力が発達しているので、生活音や家の外の音が人間より大きく聞こえます。家電や道路の車の音がうるさいと感じ、静かな場所に移動しているのかもしれません。

2.室温がちょうど良いから

夏になると犬も涼しい場所を求めて移動します。エアコンや扇風機を使うと冷気は床の方に溜まるので、足元が涼しい場所に犬は寝たがります。

フローリングや玄関のタイルなどは冷たくて犬は好みます。しかし犬の体温は高いのでしばらくすると寝ている場所も温まってしまい、また別の場所に行きたくなるようです。

3.寝心地が好きだから

硬い床が好き、フワフワのベッドが好きなど犬にも好みがあります。専用のベッドを与えても犬が使わなければ、寝心地が好みでない可能性があります。

また犬自身のニオイや飼い主のニオイがする場所が好きという場合もあります。犬が新しいベッドを避けるのであれば、使い古したタオルや毛布をかけてあげると使いやすくなります。

4.刺激になるから

窓の外の景色を眺めることが好きな犬は多いです。日光を浴びる、通行人を眺める、外の音を聞くというのは犬にとって刺激になります。

病気や高齢であまり散歩ができない犬も窓際で日光浴させると、脳には刺激になり、免疫力が上がるとされています。

犬が好きで窓際にいるのは問題ないのですが、日光に当たりすぎて暑そうにしていたら、水を飲ませたり移動させたりして熱中症にならないように気をつけてください。

5.自分の時間が欲しいから

犬は群れで暮らす習性があるので、１人でいることを嫌います。ですが犬の性格は様々で、飼い主にべったりな甘えん坊もいれば、程よい距離を必要とする自立した性格の持ち主もいます。

わざわざ飼い主から離れてお気に入りの場所にいる犬は、自立した性格の持ち主なのでしょう。犬がベタベタするのを嫌がるときには１人でのんびりさせてあげてください。

犬が好む環境

犬にとって快適な室温は23℃前後で湿度は50～60％が理想とされています。しかし犬は人間の足元の位置にいるので、エアコンの設定を23℃にすれば良いわけではありません。

夏の湿度が高い日は体感温度も高く感じます。寒冷地の犬種は人間が寒いと感じるくらいの室温が快適と感じるので、冷たいマットなどを置いて工夫する必要があります。

また犬は家族が集まる場所にいると安心します。リビングや寝室を好む犬が多いですが、テレビや洗濯機など大きな音がする物の近くは苦手です。

住宅によっては難しいですが、うるさすぎず静かすぎない場所に犬の居場所を作ってあげてください。犬が『ここが好き』と決めた場所にベッドやマットを設置し、快適な環境を整えてあげましょう。

まとめ

あなたの愛犬は家の中でどの場所が好きですか？飼い主の近くにあまり居たがらないのであれば、その場所が居心地が悪いのかもしれません。

あなたは愛犬の性格や好みをわかっていますか？快適な環境を整えてあげれば犬は健康になり、喜んでくれます。

現代人は不規則な生活になりがちですが、犬が不快と感じる環境は人間にも良くありません。夜になったら早く消灯するなどして、犬も人間も幸せに暮らしましょう。