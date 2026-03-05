「今日も仕事が、終わらなかった…!!」

毎日「また終わらなかった…」を繰り返して、うんざりしたり、落ち込んだりしていないだろうか。「量が多すぎて残業ばかり」「要領が悪い」「やりたいことができない」など、悩みは根深いのではないだろうか。

「その原因は3つの“隠れたムダ”です」――タスク管理オタクで、ダンドリ磨いて30年超のエキスパート・萩原雅裕さんはこう語る。今回は書籍『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』の中から、「仕事を終わらせる人のコツ」を紹介する。

なぜ、締切を守れないのか？

「また遅れた…」

いつも締切を守らない人は、あまたの身の回りにいるのではないでしょうか。部下でも、取引先でも、もしかすると上司かもしれません。

「締切を守らない」のは、社会人としてNGとはよく言われますよね。しかし、締切を守れない人のほうも、わざとやっているのではなく、「つい、いつもいつも破ってしまう…」ということもあるかもしれません。

実はこの場合、「計画」に問題があるかもしれません。

締切を決める時には、作業量を見積もり、「計画」を立てるでしょう。しかし、この「計画」に問題があります。締切を破ってしまう人は、計画を立てる技術に問題があるのです。

具体的には、「終わる計画」ではなく、「終わらない計画」を立ててしまっています。

適当な見積もりでも、人に伝えたら「期限」

仕事をうまく進められない人は、すぐに作業に着手しがちです。目の前の作業はイメージできるので、すぐに着手して、あとの作業については「そのときになったら考えればいい」と思ってしまうのです。

つまり「やってみたけど終わらなかった」というのは、「そもそもわかっていないにもかかわらず、手を動かし始めてしまった」「終わり時間を適当に見積もってしまった」のほうが、実態に近いのです。

すなわち「いつ終わるかちゃんとわかっていなかったのに、計画として決めてしまった」。そしてその「適当な見積もり」がいつの間にか「計画」になってしまったのです。

どれほど適当な見積もりでも、上司やお客さんに伝えていれば、それは「期限」になります。それでは終わる計画がないままにスタートしていることになってしまいます。

こうして、「とりあえず手を動かして」曖昧に立てた見積もりが、その後「期限」となってしまいます。しかしその見積もりは「終わらない計画」ですから、結果として仕事は終わりません。こうして、締切を破ってしまうのです。

（本記事は『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』に編集・調整し、一部特別に書き下ろした原稿です）