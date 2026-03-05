中日ゆかりの選手がWBCに集結 侍ジャパンの若手からキューバ勢まで“竜戦士”が世界で躍動へ【WBC】
キューバ代表には、ジャリエル・ロドリゲスら6人の中日ゆかりの選手が参加している(C)Getty Images
野球の世界一決定戦、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が3月5日に開幕。出場20チームが頂点を争う中、選手の中には中日ドラゴンズゆかりの者も少なくない。
【写真】大谷翔平らが投稿した大阪の決起集会の超豪華メンバーを見る
まずは、我らが侍ジャパンには、高橋宏斗＆金丸夢斗の若き先発コンビが名を連ねる。2人は3日に行われた阪神との強化試合で登板し、いずれも無失点ピッチング。10日のチェコ戦で継投が予想されるが、果たしてどうなるか。
現所属選手では、新入団のアルベルト・アブレウがドミニカ共和国、ウンベルト・メヒアがパナマの一員に。アブレウはメジャーリーガー揃いのスター集団で存在感を示せるか。メヒアは2大会連続のWBC出場で、先発・リリーフのどちらもこなすマルチぶりを発揮したい。ドミニカ共和国の初戦は7日午前9時〜のニカラグア戦、パナマは同午前1時〜のキューバ戦が初陣だ。
そのキューバは現所属、旧所属を合わせて、6人が中日と縁がある。国のレジェンド、オマール・リナレスから始まった縁は今も深い。
現所属では内野手のクリスチャン・ロドリゲス、投手のランディ・マルティネスがメンバー入り。ロドリゲスは2月末の追加招集だったが、アンダー世代から代表歴は豊富。本職の遊撃だけでなく、ユーティリティでの活躍が期待される。育成左腕のマルティネスは救援での起用が見込まれ、与えられた機会を活かしたい。
キューバといえば、一昨年まで中日でプレーしたライデル・マルティネス（巨人）がいる。所属チームだけでなく、ナショナルチームでも絶対的な抑えとして君臨する。また、2022年まで在籍したアリエル・マルティネス（日本ハム）や、22〜24年に在籍した右腕のフランク・アルバレスもロースター入りを果たしている。亡命による退団となってしまったが、ジャリエル・ロドリゲス（ブルージェイズ）も中日OBだ。
最後に、韓国のイ・ジョンフ（ジャイアンツ）に触れておきたい。本人は中日の在籍歴こそないものの名古屋で出生。というのも、父のイ・ジョンボム氏が1998〜2001年まで所属。爆発的なスピードと気迫あふれるプレーで一世を風靡した選手だ。息子のジョンフもそのDNAを継いでおり、俊足巧打の外野手としてMLBで活躍している。
WBCは野球に関する見聞を広げる良い機会だ。竜党の皆さん、プロ野球ファンの方々も推しチームの選手をきっかけに海外の野球に触れてみてはいかがだろうか。きっと、大会をより面白く見られるはずだ。
[文：尾張はじめ]