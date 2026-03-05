「投資は怖いけど利子は欲しい」高金利のスイッチ円定期に100万円預ける40代女性
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、神奈川県在住47歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。
同居家族構成：本人、父親（81歳）
居住地：神奈川県
住居形態：持ち家（戸建て）
雇用形態：派遣・契約社員
年収：210万円
現預金：1000万円
リスク資産：500万円
利用している定期預金は、「auじぶん銀行の1年ものの円定期預金（2026年2月時点で金利年0.4％）と、スイッチ円定期預金（米ドルタイプ・預入期間1カ月の場合、2026年2月12日時点で金利年8.5％）で、それぞれ100万円」を預け入れているそうです。
普通預金でも一定の利子は付くものの、「利子がほぼ0円なのは勿体ない」と感じるほど増え方は小さく、「かといってリスク資産に回すのは怖い」といった理由から、「すぐに使う予定のないお金をなんとなく定期預金に」置いているとのことです。
「政府が『老後2000万円問題』を提起して以降、せめて半分の1000万円は用意しておきたいと意識するようになり、その1000万円は全て現金で持っておきたい」と考えるようになったと言います。
また、まとまった現金を確保していることで、投資に回した「資産が思ったよりも増えない時でも、『生活はできるから（大丈夫）』と長い目で見られる癖が付きました」と投稿者。
一方で現在は、リスク資産が「思ったよりも順調に増えているので、もっと現金をそちらに回すべきかもしれない」とも語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
「auじぶん銀行の定期預金とスイッチ円定期預金に計200万円」現預金について、「普通預金と定期預金を利用し、ネットバンクを含めた複数の口座に分散して」管理していると言う投稿者。
